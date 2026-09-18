Огромная воронка и побитые рельсы: как выглядит станция "Никольская Слободка" после прилета баллистики

Уничтоженные вагоны, поврежденные пути и разрушенная инфраструктура — таковы последствия прилета баллистической ракеты в в районе станции кольцевой электрички "Никольская Слободка" в Днепровском районе Киева.

Повреждения получил электропоезд и другие объекты станции, а в Telegram-каналах публикуют видео последствий очередной террористической атаки россиян по украинской столице. Кадрами поделился и политический эксперт Андрей Смолий.

Из-за повреждений движение Kyiv City Express временно осуществлялось по ограниченному маршруту, в обход участка "Дарница — Почайна".

Полиция задокументировала очередные преступления ВС РФ Фото: Нацполиция

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 17 ВС РФ применили для комбинированной массивной атаки противокорабельные ракеты Оникс из Курской области, баллистические Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской областей и 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря.

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В Киеве повреждения зафиксировали в восьми районах. Кроме объектов УЗ также были удары по водоснабжению. "Киевводоканал" сообщил, что из-за обстрелов водоснабжение было частично приостановлено на левом берегу, а в некоторых районах правого берега снизили давление. Специалисты оперативно восстановили работу объектов.

Со вчерашнего дня столицу Украины и область отнесли к территориям повышенного риска в рамках государственной программы страхования военных рисков. Решение принял Кабинет министров. Благодаря этому местный бизнес сможет получить компенсацию за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак.

Напомним, накануне "Укрзализныця" сообщала о том, что российские террористы ударили по железнодорожному вокзалу в Берестине Харьковской области, а очевидцы в соцсетях сообщали, что ВС РФ якобы повторно атаковали поезд "Одесса-Днепр".

Сегодня утром оккупанты ударили по пригородной электричке под Харьковом. Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда, сообщили в УЗ.

Дрон ударил по электричке в Харьковской области 18 сентября Фото: Укрзализныця

Также сообщалось, что ВС РФ повредила здание мобильного оператора "Киевстар".