Величезна вирва та пошкоджені рейки: як виглядає станція "Микільська Слобідка" після удару балістики

Знищені вагони, пошкоджені колії та зруйнована інфраструктура — ось такі наслідки влучення балістичної ракети в районі станції кільцевої електрички "Микільська Слобідка" у Дніпровському районі Києва.

Пошкоджень зазнав електропоїзд та інші об’єкти станції, а в Telegram-каналах публікують відео наслідків чергового терористичного нападу росіян на українську столицю. Кадрами поділився й політичний експерт Андрій Смолій.

Через пошкодження рух Kyiv City Express тимчасово здійснювався за обмеженим маршрутом, в обхід ділянки "Дарниця — Почайна".

Поліція зафіксувала чергові злочини ЗС РФ Фото: Нацполіція

За даними Повітряних сил України, в ніч на 17-те ПС РФ застосували для комбінованої масивної атаки протикорабельні ракети "Онікс" з Курської області, балістичні ракети "Іскандер-М"/"С-400"/"KN-23" з Брянської, Воронезької областей та 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" з акваторії Каспійського моря.

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У Києві пошкодження зафіксували у восьми районах. Окрім об’єктів УЗ, також було завдано ударів по системах водопостачання. "Київводоканал" повідомив, що через обстріли водопостачання було частково призупинено на лівому березі, а в деяких районах правого берега знизили тиск. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів.

З учорашнього дня столицю України та область віднесли до територій підвищеного ризику в рамках державної програми страхування військових ризиків. Рішення ухвалив Кабінет міністрів. Завдяки цьому місцевий бізнес зможе отримати компенсацію за майно, пошкоджене або знищене внаслідок російських атак.

Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" повідомляла, що російські терористи завдали удару по залізничному вокзалу в Берестині Харківської області, а очевидці в соцмережах повідомляли, що ЗС РФ нібито вдруге атакували поїзд "Одеса-Дніпро".

Сьогодні вранці окупанти завдали удару по приміській електричці під Харковом. За попередніми даними, двоє пасажирів отримали важкі поранення — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда, повідомили в УЗ.

18 вересня дрон завдав удару по електричці в Харківській області Фото: Укрзализныця

Також повідомлялося, що ЗС РФ пошкодили будівлю мобільного оператора "Київстар".