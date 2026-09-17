ЗС РФ зруйнували залізничний вокзал у Берестині, у мережі пишуть про атаку на поїзд (відео)

У ніч на 17 вересня російська терористична армія знову масово обстріляла Україну. Низка атак була спрямована проти об’єктів та рухомого складу "Укрзалізниці".

Перед світанком ворожий дрон серйозно пошкодив залізничний вокзал у Берестині Харківської області, повідомили в "Укрзалізниці". Пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті, тому не постраждали. Потяги до Берестина не скасовували.

Наразі екстрені служби ліквідують наслідки нападу та оглядають територію.

Голова УЗ Олександр Перцовський продемонстрував руйнування вокзалу в Берестині Фото: Олександр Перцовський / Facebook

У Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички "Миколаївська Слобідка". Kyiv City Express з ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку "Дарниця" — "Почайна". Залізничники зазначають, що на відновлення знадобиться один день.

Відомо, що пошкоджено вікна та двері в електропоїзді, у депо та на кількох інших об’єктах УЗ.

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"Затримки є, їх, як завжди, зібрано на uz-vezemo. Деякі поїзди — наприклад, №7/8 Одеса — Харків та №53/54 Дніпро — Одеса — курсуватимуть за безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на +6 годин", — повідомили в УЗ.

Тим часом у одеських пабліках з'явилися кадри величезного стовпа вогню. За словами очевидців, ворог атакував поїзд "Дніпро — Одеса". Пасажирів встигли евакуювати.

Зазначимо, що 13 серпня російські терористи вже атакували поїзд, який рухався цим самим маршрутом. Тоді внаслідок влучання реактивного "Шахеда" у локомотив загинули машиніст та його помічник. Пасажири вижили завдяки своєчасній евакуації.

Офіційні органи поки що не підтвердили інформацію про новий обстріл поїзда.

Нагадаємо, що вночі Одеса зазнала масованої атаки з боку ЗС РФ. У місті є руйнування та постраждалі. Крім того, під ударом опинився Київ.

Також повідомлялося, чим Росія завдавала ударів по Одесі в ніч на 17 вересня.