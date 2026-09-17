ВС РФ разрушили железнодорожный вокзал в Берестине, в сети пишут об атаке на поезд (видео)

В ночь на 17 сентября российская террористическая армия снова массировано обстреляла Украину. Ряд атак пришелся на объекты и подвижный состав "Укрзализныци".

Перед рассветом вражеский дрон серьезно повредил железнодорожный вокзал в Берестине Харьковской области, сообщили в "Укрзализныце". Пассажиры и работники вокзала находились в укрытии, поэтому не пострадали. Поезда на Берестин не отменяли.

Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия атаки и осматривают территорию.

Глава УЗ Александр Перцовский показал разрушения вокзала в Берестине Фото: Александр Перцовский / Facebook

В Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички Никольская Слободка. Kyiv City Express с утра курсирует ограниченным кольцом, минуя участок Дарница — Почайна. Железнодорожники констатируют, что на восстановление уйдет день.

Известно, что повреждены стекла и двери в электропоезде, в депо и нескольких других объектах УЗ.

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"Задержки есть, они традиционно собраны на uz-vezemo . Некоторые поезда — например, №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса — будут ехать по более безопасному маршруту, что увеличит ориентировочное время в пути на +6 часов", — проинформировали в УЗ.

Тем временем в одесских пабликах появились кадры огромного столба огня. По словам очевидцев, враг атаковал поезд "Днепр-Одесса". Пассажиров успели эвакуировать.

Отметим, что 13 августа российские террористы уже атаковали поезд, следующий по этому же маршруту. Тогда в результате попадания реактивного "Шахеда" по локомотиву погибли машинист и его помощник. Пассажиры выжили благодаря своевременной эвакуации.

Информацию о новом попадании по поезду официальные органы пока не подтвердили.

Напомним, ночью Одесса подверглась массированной атаке ВС РФ. В городе есть разрушения и пострадавшие. Кроме того, под ударом оказался Киев.

Также сообщалось, чем Россия била по Одессе в ночь на 17 сентября.