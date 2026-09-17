ВС РФ атаковали Одессу: разрушен дом, повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (фото)

В Одессе в результате ночной атаки повреждено 19-этажное жилое здание, ещё в одном районе города разрушен частный дом. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Там отметили, что в многоэтажном доме разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи.

Разрушения в Одессе Фото: Сергей Лысак / Telegram

Ранее в Одесской МВА сообщали о трёх пострадавших, среди которых был четырёхлетний ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В другом районе Одессы полностью разрушен частный жилой дом, ещё один — повреждён. Также пострадали хозяйственные постройки.

Разрушения в Одессе Фото: Сергей Лысак / Telegram

На местах работают оперативные и коммунальные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и закрывают оконные проемы.

Для оказания помощи жителям были развернуты оперативные штабы. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

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Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска подвергли Одессу массированному обстрелу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Один из них попал в жилой многоэтажный дом. Сначала сообщалось о трёх пострадавших, среди которых был ребёнок. На месте работали оперативные и коммунальные службы.

В ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по Украине баллистическими ракетами с нескольких направлений. Также сообщалось о запуске гиперзвуковых ракет типа "Циркон" и вылете МиГ-31К, из-за чего по всей стране была объявлена воздушная тревога.

16 сентября российские войска атаковали в Киеве склад Фонда Елены Зеленской, где хранилась гуманитарная помощь, в результате чего он был уничтожен.

В тот же день российский дрон уничтожил в столице склад с реквизитом студии "Квартал 95".