ЗС РФ атакували Одесу: зруйнований будинок, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі (фото)

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджена 19-поверхова житлова будівля, ще в одному районі міста зруйнований приватний будинок. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Там зазначили, що в багатоповерхівці зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи.

Руйнування в Одесі Фото: Сергій Лисак / Telegram

Раніше в Одеській МВА повідомляли про трьох постраждалих, серед яких була чотирирічна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

В іншому районі Одеси повністю зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Також зазнали руйнувань господарчі споруди.

Руйнування в Одесі Фото: Сергій Лисак / Telegram

На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та закривають віконні отвори.

Для допомоги мешканцям розгорнули оперативні штаби. Також зафіксовані пошкодження інфраструктури.

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Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська масовано атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Один із них влучив у житлову багатоповерхівку. Спочатку повідомляли про трьох постраждалих, серед яких була дитина. На місці працювали оперативні та комунальні служби.

У ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну балістичними ракетами з кількох напрямків. Також повідомлялося про запуск гіперзвукових ракет типу "Циркон" та виліт МіГ-31К, через що по всій країні оголосили повітряну тривогу.

16 вересня російські війська атакували у Києві склад Фундації Олени Зеленської, де зберігалася гуманітарна допомога, внаслідок чого його було знищено.

Того ж дня російський дрон знищив у столиці склад із реквізитом студії "Квартал 95".