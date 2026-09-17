ЗС РФ атакували Одесу: зруйнований будинок, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі (фото)
В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджена 19-поверхова житлова будівля, ще в одному районі міста зруйнований приватний будинок. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Там зазначили, що в багатоповерхівці зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи.
Раніше в Одеській МВА повідомляли про трьох постраждалих, серед яких була чотирирічна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
В іншому районі Одеси повністю зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Також зазнали руйнувань господарчі споруди.
На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та закривають віконні отвори.
Для допомоги мешканцям розгорнули оперативні штаби. Також зафіксовані пошкодження інфраструктури.
Нагадаємо, в ніч на 17 вересня російські війська масовано атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Один із них влучив у житлову багатоповерхівку. Спочатку повідомляли про трьох постраждалих, серед яких була дитина. На місці працювали оперативні та комунальні служби.
У ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну балістичними ракетами з кількох напрямків. Також повідомлялося про запуск гіперзвукових ракет типу "Циркон" та виліт МіГ-31К, через що по всій країні оголосили повітряну тривогу.
16 вересня російські війська атакували у Києві склад Фундації Олени Зеленської, де зберігалася гуманітарна допомога, внаслідок чого його було знищено.
Того ж дня російський дрон знищив у столиці склад із реквізитом студії "Квартал 95".