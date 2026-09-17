Киев получил статус зоны повышенного риска: что это дает жителям столицы и области

Столицу Украины и область отнесли к территориям повышенного риска в рамках государственной программы страхования военных рисков. Благодаря этому местный бизнес сможет получить компенсацию за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак.

Решение о расширении программы принял Кабинет министров, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, правительство хочет, чтобы предприниматели быстрее получали компенсации и имели больше инструментов защиты, ведь удары по гражданской инфраструктуре не прекращаются.

Глава правительства отметил, что российская армия ежедневно наносит удары по предприятиям, складам и логистическим объектам, нанося экономике ощутимый ущерб. В проекте государственного бюджета на 2027 год Кабмин уже заложил отдельную статью расходов на страхование военных рисков. Однако ждать нового года в правительстве не стали и решили усовершенствовать действующую программу уже сейчас.

Отныне столица и область официально имеют статус территорий повышенного риска. Это открывает предприятиям доступ к компенсациям в случае повреждения или уничтожения имущества.

Изменились и другие условия. Максимальный размер компенсации страховой премии для одного предприятия вырос с 3 до 5 миллионов гривен в год. Кроме того, программа теперь распространяется и на арендованное имущество, а требования к страховым договорам были упрощены.

Напомним, в результате российского удара были повреждены объекты "Киевводоканала", из-за чего в столице возникли перебои с водоснабжением. Есть пострадавшие.

Также сообщалось, что Украина и Россия действительно возобновили переговоры о возможном энергетическом перемирии. Однако Путин не собирается соглашаться на такую договоренность, пока не наступит зима.