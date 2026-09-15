Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной до зимы: в чем причина, — FT

Киев и Москва действительно возобновили переговоры о возможном энергетическом перемирии. Однако российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на такую сделку до наступления зимы.

Владимир Путин намерен продолжать наносить удары по украинской энергетике, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, поскольку убежден, что именно такие атаки позволят ему усилить давление на Киев. Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

Неназванные чиновники рассказали журналистам, что на самом деле Путин не хочет перемирия, чтобы продолжать оказывать давление на Украину с целью добиться уступок от Киева в будущих соглашениях.

Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили СМИ, что, по их мнению, Трамп своим заявлением об энергетическом соглашении хотел показать американской общественности, уставшей от высоких цен на топливо, что он работает над их снижением. Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за удары украинских дронов по российским энергетическим объектам, упомянув о том, что они "вызывают дефицит" дизельного топлива.

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Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией — что известно

14 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру. Эти слова прозвучали на фоне обсуждения возможного нового этапа переговоров о прекращении войны.

Через некоторое время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа. Он заявил, что украинская сторона предложила партнерам обеспечить такое соглашение с Россией, которое остановит уничтожение критически важной инфраструктуры, а также подчеркнул, что в Киеве "ожидают конкретики" относительно возможного перемирия между сторонами.

Корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер писал, что соглашение об энергетическом перемирии между Украиной и Россией якобы еще не готово, а слова Трампа не соответствуют действительности.