Трамп объявил о достижении договоренности по энергетике: что согласились сделать Украина и РФ

Украина и Россия якобы договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру. О такой взаимной договоренности в рамках подготовки к переговорам сообщил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, а Россия, по его словам, согласилась на аналогичное обязательство в отношении украинской энергетики. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного нового этапа переговоров о прекращении войны. По словам Трампа, речь идет о взаимной договоренности в отношении энергетической инфраструктуры. Об этом президент США написал в Truth Social.

Сообщение Дональда Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

В то же время в имеющихся на данный момент сообщениях нет подтверждения того, что стороны заключили отдельное письменное соглашение или что речь идет о полном прекращении ударов по всей энергетической инфраструктуре.

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Накануне Дональд Трамп публично призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством дизельного топлива.

"Вы должны прекратить выводить из строя дизельное топливо в России", — сказал Трамп, объясняя свою позицию дефицитом дизельного топлива и ростом цен.

Ранее Трамп также заявлял, что США просили Киев не наносить удары по объектам в России, связанным с дизельным топливом.

На данный момент важно проводить различие между заявлением Трампа и официально подтвержденной договоренностью сторон. В доступных сообщениях нет заявления украинских властей, которое подтверждало бы заключение отдельного соглашения именно в той формулировке, которую озвучил президент США.

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