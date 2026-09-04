Цены на топливо в Украине будут расти в ближайшие недели. На рынке сейчас достаточно ресурсов для покрытия текущих потребностей, однако ситуация будет зависеть от стоимости топлива в Европе, логистики и объемов запасов в преддверии отопительного сезона.

В Украине также планируют создать систему подземных хранилищ для нефтепродуктов. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что одной из ключевых задач является формирование запасов топлива, достаточных как минимум на две недели, и диверсификация маршрутов его поставок.

Приоритетом по-прежнему остается бесперебойное снабжение дизельным топливом секторов обороны и критически важной инфраструктуры.

Цены на бензин и дизельное топливо могут приблизиться к 100 грн

По словам эксперта по рынку топлива Дмитрия Леушкина, нынешних запасов на АЗС хватит примерно на две недели. Если добавить к ним еще один аналогичный резерв, теоретически можно было бы сформировать запас примерно на месяц.

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В то же время эксперт скептически оценивает темпы создания системы подземных хранилищ.

По мнению Леушкина, нынешних запасов топлива на АЗС хватит примерно на две недели. Именно столько топлива могут одновременно хранить резервуары заправок. Если создать дополнительный запас еще на две недели, общий объем резерва составит около месяца.

По словам эксперта, сама идея создания подземных хранилищ верна, но ее реализация потребует времени, ведь для таких хранилищ необходимо решить целый ряд технических вопросов — от обустройства объектов до контроля объемов топлива и его хранения.

"Никто этого еще не делал, нет никаких аналогов, каких-либо ГОСТов нет. Ничего, что мы могли бы взять и уже использовать", —отметил он в эфире "Ранок.Live", — сказал он.

Эксперт прогнозирует, что цена на дизельное топливо превысит 100 грн

Еще одним ключевым вопросом остается розничная цена на бензин и дизельное топливо.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал возможное подорожание бензина и дизельного топлива еще на 5 грн за литр в течение ближайших двух недель.

Леушкин дает более пессимистичный прогноз по дизельному топливу: "У нас с ним есть такой заочный спор, если можно так сказать. Я говорю, что цена превысит 100, а он утверждает, что цена на дизельное топливо не превысит 100".

В то же время, по оценке эксперта, отметку в 100 грн за литр украинский рынок может преодолеть уже в ближайшие две недели.

"Соскучились по росту цен на АЗС? Все только начинается", — написал Льоушкин.

Что будет с топливом зимой

Отдельным риском для рынка являются возможные перебои с электроснабжением и более активное использование генераторов. В таком случае спрос на топливо со стороны бизнеса и населения может вырасти. Однако Леушкин не ожидает, что зимнее потребление превысит нынешние объемы.

"Даже с генераторами потребление в Украине зимой будет меньше, чем в разгар сезона, который сейчас наступил, когда идет уборка урожая", — говорит он.

По его словам, в период уборки урожая аграрный сектор потребляет значительные объемы дизельного топлива в связи с работой сельскохозяйственной техники.

"Зимой уборка урожая не проводится, поэтому наступит низкий сезон", — отмечает Леушкин.

Именно поэтому, по его оценке, даже при использовании генераторов зимой риск резкого дефицита топлива не должен возникнуть только из-за роста спроса.

"Даже если эти генераторы будут включены, они не смогут обеспечить тот объем, который сейчас потребляется при работе комбайнов", — говорит эксперт.

От чего будет зависеть цена на АЗС

Украинский рынок в значительной степени ориентируется на европейские цены, поскольку топливо импортируется из Европы. Поэтому изменение стоимости ресурсов и логистики в Европе напрямую влияет и на украинские АЗС.

Леушкин поясняет, что в целом в мире достаточно топлива для обеспечения европейского рынка, поэтому главными факторами остаются его стоимость и логистика.

"Мы получаем топливо из Европы партиями, и если там будет рост, у нас тоже будет рост, но в мире хватает топлива, поэтому Европа будет обеспечена", — говорит он.

По его словам, изменение маршрутов поставок может привести к удорожанию топлива. Поэтому для украинских водителей важны не только мировые цены на нефть, но и цены на готовый бензин и дизельное топливо в Европе, транспортные расходы и доступность импортного топлива.

В Украине готовят запасы топлива

На государственном уровне одной из ключевых задач называют увеличение запасов. Украина должна обеспечить как минимум двухнедельный запас топлива и продолжает диверсифицировать маршруты поставок.

Особое внимание уделяется румынскому направлению. Параллельно с этим государство планирует создать разветвленную систему подземных хранилищ для безопасного хранения нефтепродуктов. При этом приоритетом остается дизельное топливо для нужд обороны и критически важной инфраструктуры.

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Что касается потребителей, то ключевым вопросом этой осенью станет не столько физическое наличие топлива, сколько его цена. Если европейские ресурсы и логистика будут дорожать, это окажет соответствующее давление и на украинский рынок.

В то же время в настоящее время рынок топлива остается контролируемым и сбалансированным, а имеющиеся ресурсы позволяют покрывать текущие потребности водителей.

Напомним, на днях цены на топливо выросли на большинстве АЗС. Бензин А-95 в крупнейших сетях стоил от 78,99 до 85,90 грн за литр, а дизельное топливо — от 88,99 до 95,90 грн/л.