Нефтепродукты под землей: Украина планирует строительство подземных хранилищ

Украина готовится защитить рынок топлива от военных рисков. Правительство работает над созданием сети подземных хранилищ для нефтепродуктов. Что известно о новой системе защиты запасов и поиске альтернативных маршрутов импорта.

В Украине планируют построить разветвлённую сеть подземных хранилищ нефтепродуктов. Это должно гарантировать стабильность поставок топлива даже в условиях военных угроз.

Об инициативе рассказал первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

По состоянию на начало сентября имеющихся запасов топлива в стране достаточно для покрытия текущих потребностей. Несмотря на это, правительство не останавливается и планирует усилить систему хранения и защиты нефтепродуктов на случай дальнейшей эскалации рисков.

Особое внимание уделяют бесперебойной поставке дизельного топлива, прежде всего для нужд Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, которые должны функционировать без перебоев при любых обстоятельствах.

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Параллельно правительство работает над диверсификацией каналов импорта топлива. В частности, рассматривается возможность более активного использования железнодорожного и речного сообщения через Румынию. Это позволит иметь больше альтернативных вариантов доставки нефтепродуктов в случае затруднений на других логистических маршрутах.

Ранее сообщалось, что украинские сети автозаправочных станций продолжают корректировать стоимость топлива. По состоянию на 3 сентября литр бензина А-95 в крупнейших сетях стоит в диапазоне от 78,99 до 85,90 гривны, тогда как дизельное топливо обойдётся от 88,99 до 95,90 гривны за литр.

Также стало известно, что оптовые цены на дизель снизились более чем на 3 гривны, хотя мировые котировки продолжают расти, — это ставит под вопрос, стоит ли ожидать удешевления топлива на заправках в ближайшее время.

Кроме того, аналитики отмечали, что нынешняя стабилизация цен на топливо в Украине является временной. Подобное затишье, по прогнозам, продлится всего неделю-две.