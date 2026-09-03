Нафтопродукти під землею: Україна планує будівництво підземних сховищ

Україна готується убезпечити паливний ринок від воєнних ризиків. Уряд працює над створенням мережі підземних сховищ для нафтопродуктів. Що відомо про нову систему захисту запасів та пошук альтернативних маршрутів імпорту.

В Україні планують розбудувати розгалужену мережу підземних сховищ для зберігання нафтопродуктів. Це має гарантувати стабільність постачання пального навіть в умовах воєнних загроз.

Про ініціативу розповів перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Станом на початок вересня наявних запасів пального в країні достатньо для покриття поточних потреб споживання. Попри це, уряд не зупиняється й планує посилити систему зберігання та захисту нафтопродуктів на випадок подальшої ескалації ризиків.

Особливу увагу приділяють безперебійному постачанню дизельного пального, насамперед для потреб Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури, які мають функціонувати без перебоїв за будь-яких обставин.

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Паралельно уряд працює над диверсифікацією каналів імпорту пального. Зокрема, розглядається можливість активнішого використання залізничного та річкового сполучення через Румунію. Це дозволить мати більше альтернативних варіантів доставки нафтопродуктів у разі ускладнення інших логістичних маршрутів.

Раніше повідомлялося, що українські мережі автозаправних станцій продовжують коригувати вартість пального. Станом на 3 вересня літр бензину А-95 у найбільших мережах коштує в діапазоні від 78,99 до 85,90 гривні, тоді як дизельне пальне обійдеться від 88,99 до 95,90 гривні за літр.

Також стало відомо, що гуртові ціни на дизель знизилися більш ніж на 3 гривні, хоча світові котирування продовжують зростати – це ставить під питання, чи варто очікувати здешевлення пального на заправках найближчим часом.

Крім того, аналітики зазначали, що нинішня стабілізація цін на пальне в Україні є тимчасовою. Подібне затишшя, за прогнозами, триватиме лише тиждень-два.