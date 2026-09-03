Ціни на пальне зросли на більшості АЗС: скільки коштують бензин і дизель 3 вересня

На бензин і дизель підвищили ціни в більшості мереж АЗС. Яка вартість пального 3 вересня та чому Сергій Куюн прогнозує нове зростання.

Українські мережі АЗС продовжують переглядати ціни на пальне. Станом на 3 вересня бензин А-95 у найбільших мережах коштує від 78,99 до 85,90 грн за літр, а дизель — від 88,99 до 95,90 грн/л. Такий моніторинг цін зробив "Главком".

За даними на четвер, середня вартість А-95 у представлених мережах становить приблизно 82,08 грн/л, дизельного пального — 92,77 грн/л.

Найвищі ціни на бензин та дизель зафіксовані на АЗС WOG, OKKO та SOCAR. Водночас дешевше заправитися можна на "БРСМ-Нафта" та "Укрнафті".

Скільки коштує пальне 3 вересня

На UPG бензин А-95 коштує 80,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 91,90 грн/л, дизель+ — 93,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л;

OKKO продає А-95 по 84,90 грн/л, А-95+ — по 87,90 грн/л, дизель — 94,90 грн/л, дизель+ — 97,90 грн/л, А-100 — 94,90 грн/л. Автогаз коштує 44,90 грн/л;

На WOG літр А-95 коштує 85,90 грн, А-95+ — 88,90 грн, дизель — 95,90 грн, дизель+ — 98,90 грн, А-100 — 95,90 грн. Автогаз продають по 45,50 грн/л;

KLO продає бензин А-95 по 79,10 грн/л, А-95+ — 81,80 грн/л, дизель — 91,90 грн/л, дизель+ — 94,60 грн/л, А-100 — 89,90 грн/л, А-92 — 77,60 грн/л. Автогаз коштує 43,40 грн/л;

На SOCAR А-95 продають по 84,90 грн/л, А-95+ — по 87,90 грн/л, дизель — 95,90 грн/л, дизель+ — 98,90 грн/л, А-100 — 94,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л;

Стели на UKRNAFTA свідчать, що бензин А-95 коштує 79,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, дизель+ — 91,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л. Автогаз продають по 42,90 грн/л;

На БРСМ-Нафта А-95 коштує 78,99 грн/л, дизель — 88,99 грн/л, а автогаз — 40,99 грн/л.

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Де пальне вже здорожчало

Порівняно з 2 вересня, сьогодні ціни зросли у більшості мереж. Найчастіше бензин різних марок та дизель додавали по 1 грн/л.

У "БРСМ-Нафта" бензин А-95 здорожчав одразу на 2 грн/л, а дизель — на 1 грн/л. В UPG автомобільний газ додав 50 коп./л. У KLO його ціна зросла на 1 грн/л.

"Укрнафта" ціни не змінювала.

Експерт прогнозує нове підвищення цін на пальне

На тлі зростання світових котирувань українські ціни на пальне можуть продовжити рух угору. Про це заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, дизельне пальне в Лондоні вже перевищило $1400 за тонну, а бензин також суттєво подорожчав. Експерт пов'язує це з новим загостренням ситуації в Ірані.

"Це вже майже квітневі максимуми, а липневі так взагалі лишились позаду", — зазначив Куюн.

Чекаємо на підвищення внутрішніх цін. Наразі цей підйом в перерахунку означає плюс 4,5–5,0 грн на літрі бензину та ДП (наразі їхня середня вартість 80 та 91 грн/л відповідно). Це може статися протягом декількох тижнів, якщо поточні котирування зафіксуються на поточних рівнях

На його оцінку, нинішнє зростання світових котирувань може додати до українських роздрібних цін приблизно 4,5–5 грн за літр бензину та дизпального. Якщо поточні котирування збережуться, таке подорожчання може відбутися протягом найближчих кількох тижнів.

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Водночас частина мереж уже почала переглядати ціни. "Перші кроки зроблені — вчора і сьогодні окремі мережі все додали по 1 грн/л", — повідомив експерт.

За словами Куюна, проблем із наявністю пального наразі немає ані в Україні, ані в Європі. Тому головним чинником для споживачів залишається саме ціна.

"Оспівані 100 грн/л поки не виходять, але знов починають проглядатися", — додав Куюн.

Нагадаємо, після атак РФ ціни на продукти в Україні можуть все ж зрости. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.