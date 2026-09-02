Ціни на молочну продукцію злетять на 25%: асоціація виробників дала невтішний прогноз (інфографіка)

Восени в Україні очікується суттєве подорожчання молочної продукції. На формування цін тиснуть перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику. Аналітики спрогнозували можливе здорожчання молочних продуктів на 20–25%, оприлюднивши відповідну оцінку.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

За розрахунками фахівців, торгівельні мережі намагатимуться компенсувати частину збитків і додаткових витрат коштом кінцевих споживачів, що своєю чергою може призвести до подальшого скорочення попиту на молочну продукцію.

На ринку й так зберігається слабкий попит через зниження купівельної спроможності населення, виїзд частини споживачів за кордон та проблеми з постачанням продукції від підприємств до торгівельних мереж. Одночасно виробники та переробники стикаються зі зростанням витрат, а логістичні перебої додатково ускладнюють постачання товару.

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Здорожчання молочної продукції: причини росту цін

В асоціації пояснили, що молочні продукти можуть подорожчати на 20–25%, оскільки торгівельні мережі намагатимуться перекласти збитки на плечі покупців, а таке подорожчання здатне вплинути на скорочення споживання молочної продукції українцями. Також в АВМ не очікують здешевлення вершкового масла на початку осені.

Ціни на молочні продукти в супермаркетах Фото: ABM

Раніше повідомлялося, що Україна забезпечена продовольством у достатній кількості для внутрішнього ринку, а система логістичних постачань перебудовується з урахуванням постійних російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

Також повідомлялося, що внаслідок російської атаки 30 серпня в Бориспільському районі Київської області пошкоджено склад мережі Auchan, постраждалих серед людей не зафіксовано.

Крім того, мережею ширилися світлини порожніх полиць у львівських та одеських магазинах, а мережа «Епіцентр» в Одесі оголосила розпродаж. Сам гіпермаркет планують перенести на захід країни.