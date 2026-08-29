Порожніючі полиці в АТБ та розпродаж у "Епіцентрі": у соцмережах показали ситуацію у Львові та Одесі

Після того, як мережа супермаркетів АТБ оголосила про введення тимчасових обмежень на деякі категорії товарів, люди кинулися до магазинів, щоб скуповувати продукти.

Зокрема, львівські пабліки, такі як "Типовий Львів", опублікували відео та фото від підписників, на яких видно "прогалини" на полицях з борошном.

"Полиці супермаркетів Львова стрімко порожніють — зникають відомі бренди та популярні позиції продуктів, асортимент товарів скоротився до мінімуму. Однак магазини намагаються заповнити "прогалини" тим, що є", — йдеться у повідомленні.

Увага: у відео міститься ненормативна лексика

Напередодні прес-служба АТБ попередила покупців, що причиною введення обмежень стали не лише ворожі удари по складах із товаром, а й зростання кількості випадків спекуляції, коли перекупники здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі.

Відео дня

"Це значно збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана насамперед безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найнебезпечніших прифронтових регіонах. Ми робимо все можливе, щоб на ваших столах були улюблені якісні продукти", — заявили в компанії.

Тим часом одеські пабліки, зокрема "Одеса Інфо", повідомляють, що в місті нібито закривається гіпермаркет "Епіцентр", який переїжджає на захід країни, а для покупців влаштували розпродаж товарів із величезною знижкою.

На опублікованих відео, знятих, як стверджується, в "Епіцентрі", люди розбирають товар. Знижки на деякі товари сягають 96%.

На офіційних сторінках "Епіцентру" в соціальних мережах немає інформації про закриття чи переїзд, проте New Format із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що останній магазин компанії нібито закриється наступного тижня. Це означає повний вихід мережі з регіону після багаторічної присутності на ринку.

Рішення про закриття, як стверджується, було ухвалено на рівні керівництва компанії. Причини не розголошуються, проте джерела припускають, що йдеться про економічні та логістичні фактори, які ускладнили роботу мережі в регіоні.

Нагадаємо, що в АТБ обмежили продаж певних категорій продуктів.

Також повідомлялося, що Росія знищила останній "Епіцентр" у Запоріжжі.