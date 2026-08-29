Пустеющие полки в АТБ и распродажа в "Эпицентре": в соцсетях показали ситуацию во Львове и Одессе

После того, как сеть супермаркетов АТБ заявила о введенни временных ограничений на некоторые категории товаров, люди бросились в магазины скупать продукты.

В частности, львовские паблики, в том числе "Типовий Львів", поделились видео и фото от подписчиков, на которых видно "проплешины" на полках с мукой.

"Полки супермаркетов Львова стремительно пустеют — исчезают известные бренды и популярные позиции продуктов, ассортимент товаров упал до минимума. Однако магазины пытаются заполнить "пробелы", чем есть", — говорится в сообщении.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика

Накануне пресс-служба АТБ предупредила покупателей, что причиной введения ограничений стали не только вражеские удары по складам с товаром, но и рост числа случаев спекуляции, когда перекупщики делают оптовые закупки в в магазинах сети.

Відео дня

"Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно снабжать свежими продуктами широкие слои населения, даже в наиболее опасных прифронтовых регионах. Мы делаем все возможное, чтобы на ваших столах были любимые качественные продукты", — заявили в компании.

Тем временем одесские паблики, в частности "Одесса Инфо", сообщают, что в городе якобы закрывается гипермаркет "Эпицентр", которые переезжает на запад страны, а для покупателей устроили распродажу товара с огромной скидкой.

На опубликованных видео, снятых, как утверждается, в "Эпицентре", люди разметают товар. Скидка на некоторые позиции достигают 96%.

На официальных страницах "Эпицентра" в соцсетях информации о закрытии или переезде нет, однако New Format со ссылкой на местные СМИ пишет, что последний магазин компании якобы закроется на следующей неделе. Это означает полный выход сети из региона после многолетнего присутствия на рынке.

Решение о закрытии якобы было принято на уровне руководства компании. Причины не разглашают, однако источники предполагают, что речь идет об экономических и логистических факторах, осложнивших работу сети в регионе.

Напомним, продажу каких категорий продуктов ограничили в АТБ.

Также сообщалось, что Россия уничтожила последний "Эпицентр" в Запорожье.