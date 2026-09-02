Дефіциту не буде, але є нюанс: Мінагрополітики про нову модель постачання продовольчих товарів

Україна забезпечена продовольством у достатній кількості для внутрішнього ринку, а система логістичних постачань перебудовується з урахуванням постійних російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, численні цілеспрямовані атаки ворога по складах змушують і бізнес, і державу шукати нові підходи до організації постачання. Одним із ключових елементів оновленої моделі стало розміщення продукції невеликими партіями та пряме постачання від виробника безпосередньо до точок реалізації.

Міністр пояснив, що децентралізація такого підходу унеможливлює масштабне одночасне знищення великих обсягів товару, а водночас дає змогу забезпечувати громадян необхідною якісною продукцією вчасно, без перебоїв.

Висоцький зазначив, що перебудова логістичних процесів позначається і на роботі торгівельних мереж. Магазини можуть тимчасово мати вужчий асортимент окремих категорій товарів, проте це не свідчить про їх дефіцит. Перехід до децентралізованої моделі вимагає додаткових транспортних витрат, що здатне вплинути на кінцеву вартість продукції, а також може змінитися ціна складських послуг.

Відео дня

Дефіцит товарів в Україні: що відомо, чи є він насправді

За розрахунками Мінагрополітики, суттєвого подорожчання харчових продуктів очікувати не варто, адже максимальний приріст не перевищить 2,5%.

Міністр також запевнив, що в країни наразі достатньо потужностей для зберігання овочів, а основні культури борщового набору вирощені в необхідному обсязі та будуть доступними для споживачів.

Раніше повідомлялося, що мережа АТБ запровадила обмеження на продаж окремих товарів – бакалію, яйця та сипучі продукти тепер можна придбати в кількості не більше 6 штук чи кілограмів в одному чеку.

Також повідомлялося, що внаслідок російської атаки 30 серпня в Бориспільському районі Київської області пошкоджено склад мережі Auchan, постраждалих серед людей не зафіксовано.

Зокрема мережею ширилися світлини пустих полиць Львівських та Одеських магазинів, а “Епіцентр” оголосив розпродаж. Сам гіпермаркет переносять на захід країни.

Крім того, після російських атак Україні було знищено= більш ніж 80–100 тисяч кв. м складів.