Дефицита не будет, но есть нюанс: Минагрополитики о новой модели поставок продовольственных товаров

Украина обеспечена продовольствием в достаточном количестве для внутреннего рынка, а система логистических поставок перестраивается с учетом постоянных российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, многочисленные целенаправленные атаки врага на склады вынуждают как бизнес, так и государство искать новые подходы к организации поставок. Одним из ключевых элементов обновленной модели стало размещение продукции небольшими партиями и прямые поставки от производителя непосредственно в точки реализации.

Министр пояснил, что децентрализация такого подхода исключает возможность масштабного одновременного уничтожения больших объемов товаров, а в то же время позволяет своевременно и бесперебойно обеспечивать граждан необходимой качественной продукцией.

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Высоцкий отметил, что перестройка логистических процессов сказывается и на работе торговых сетей. В магазинах может временно наблюдаться более узкий ассортимент отдельных категорий товаров, однако это не свидетельствует об их дефиците. Переход к децентрализованной модели требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на конечную стоимость продукции, а также может измениться цена складских услуг.

Дефицит товаров в Украине: что известно, существует ли он на самом деле

По расчетам Минагрополитики, существенного подорожания продуктов питания ожидать не стоит, ведь максимальный рост цен не превысит 2,5%.

Министр также заверил, что в стране в настоящее время достаточно мощностей для хранения овощей, а основные культуры борщевого набора выращены в необходимом объеме и будут доступны для потребителей.

Ранее сообщалось, что сеть АТБ ввела ограничения на продажу отдельных товаров — бакалею, яйца и сыпучие продукты теперь можно приобрести в количестве не более 6 штук или килограммов в одном чеке.

Также сообщалось, что в результате российской атаки 30 августа в Бориспольском районе Киевской области был поврежден магазин сети Auchan; пострадавших среди людей не зафиксировано.

В частности, в сети распространялись фотографии пустых полок во львовских и одесских магазинах, а "Эпицентр" объявил распродажу. Сам гипермаркет переносят на запад страны.

Кроме того, в результате российских атак в Украине было уничтожено более 80–100 тысяч кв. м складов.