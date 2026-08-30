Auchan в Борисполе и продукты в Одессе: какие склады в Украине атаковала Россия 30 августа

В результате российского нападения 30 августа был поврежден склад Auchan в Борисполе Киевской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании Auchan.

"Сегодня произошло попадание в наш склад в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет", — сообщили в компании.

В Auchan уточнили, что в этом логистическом центре также находится склад "Авроры". Других подробностей о характере повреждений или масштабах ущерба компания пока не сообщила.

В то же время в результате ночной атаки РФ в Одесской области были повреждены складские помещения, где хранились продукты питания для населения. По меньшей мере трое человек пострадали.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Ночью россияне цинично атаковали складские помещения, где хранились продукты питания для населения", — написал Кипер.

Пожар на складе в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Крупный пожар, возникший после удара, спасатели уже потушили. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте работают соответствующие службы.

Пожар на складе в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

По данным ГСЧС в Одесской области, площадь пожара составила 3000 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара были привлечены 58 спасателей и 17 единиц пожарной техники.

В настоящее время уточняются последствия российского нападения в Одесской области.

Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что российские удары наносят значительный ущерб логистике торговых сетей. В то же время он заверил, что украинцы не останутся без продуктов питания.

Эксперт по рынку топлива Дмитрий Леушкин также предупреждал, что из-за атак на логистические склады ассортимент в сетевых супермаркетах может сократиться. По его словам, дефицита или голода не ожидается, поскольку продукты можно будет приобрести на рынках и в небольших магазинах.

Еще один удар по логистической инфраструктуре был нанесен в ночь на 20 августа, когда РФ атаковала Киев. Тогда были повреждены склады и другие объекты ряда компаний. О потерях продукции и повреждениях логистических объектов сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина. Компании отмечали, что постараются не допустить дефицита и перестроят логистику. Кроме того, российские войска атаковали нефтебазу сети АЗС KLO.