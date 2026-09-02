Цены на молочную продукцию взлетят на 25%: ассоциация производителей дала неутешительный прогноз (инфографика)

Осенью в Украине ожидается значительное подорожание молочной продукции. На формирование цен влияют перебои в цепочках поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику. Аналитики прогнозируют возможное подорожание молочных продуктов на 20–25%, обнародовав соответствующую оценку.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

По расчетам специалистов, торговые сети будут пытаться компенсировать часть убытков и дополнительных расходов за счет конечных потребителей, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему сокращению спроса на молочную продукцию.

На рынке и так сохраняется слабый спрос из-за снижения покупательной способности населения, отъезда части потребителей за границу и проблем с поставками продукции от предприятий в торговые сети. В то же время производители и переработчики сталкиваются с ростом затрат, а логистические сбои дополнительно затрудняют поставки товара.

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Подорожание молочной продукции: причины роста цен

В ассоциации пояснили, что молочные продукты могут подорожать на 20–25 %, поскольку торговые сети будут пытаться переложить убытки на плечи покупателей, а такое подорожание может привести к сокращению потребления молочной продукции украинцами. Также в АВМ не ожидают подешевения сливочного масла в начале осени.

Цены на молочные продукты в супермаркетах Фото: ABM

Ранее сообщалось, что Украина обеспечена продовольствием в достаточном количестве для внутреннего рынка, а система логистических поставок перестраивается с учётом постоянных российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

Также сообщалось, что в результате российской атаки 30 августа в Бориспольском районе Киевской области был поврежден магазин сети Auchan; пострадавших среди людей не зафиксировано.

Кроме того, в сети распространились фотографии пустых полок в львовских и одесских магазинах, а сеть "Эпицентр" в Одессе объявила распродажу. Сам гипермаркет планируется перенести на запад страны.