Після атак РФ ціни на продукти в Україні можуть зрости: міністр зробив прогноз на вересень

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький анонсоував, що ціни на продукти можуть зрости через перебудову логістики.

За його словами, цей тренд залишатиметься актуальним у межах поточного місяця. Таку заяву міністр зробив під час виступу в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 вересня.

Міністр заявив, що виробництво основних продуктів перевищує внутрішнє споживання, тому загрози довгострокового дефіциту немає. Адже потім у більшості випадків відбудеться певне перелаштування до нових реалій логістики.

"Ми проводили певний економічний розрахунок, який підтвердив, що ця додаткова логістика, яка зараз виникла через те, що іноді треба безпосередньо напряму привозити від виробника до споживача, а відповідно, більше витрат на паливо, більше витрат на оплату праці водіїв, вона в макроцифрі може додати додаткових 2,5% до собівартості, відповідно, до ціни реалізації цієї продукції", — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України.

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За його словами, цей тренд залишатиметься актуальним у межах поточного місяця.

Висоцький про ціни на продукти

Атаки РФ по складах в Україні: що відомо

Раніше Тарас Висоцький назвав втрати складів і пояснив, чому попри це системного дефіциту продуктів не очікують. Росія цілеспрямовано атакує складську інфраструктуру та логістику, пов’язану зі зберіганням і постачанням продуктів харчування. У деяких випадках втрати сучасних потужностей для зберігання сягають 90%. Також Висоцький вважає, що відповідальність за такі втрати має розподілятися між учасниками продовольчого ланцюга.

Нагадаємо, в Україні котрий тиждень поспіль горять продовольчі склади. А це означає втрату товарів і оборотних коштів.