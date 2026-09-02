После атак РФ цены на продукты в Украине могут возрасти: министр сделал прогноз на сентябрь

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что цены на продукты могут вырасти из-за реорганизации логистики.

По его словам, эта тенденция будет оставаться актуальной в течение текущего месяца. Такое заявление министр сделал во время выступления в эфире телемарафона "Единые новости" 2 сентября.

Министр заявил, что производство основных продуктов превышает внутреннее потребление, поэтому угрозы долгосрочного дефицита нет. Ведь впоследствии в большинстве случаев произойдет определенная перестройка с учетом новых реалий логистики.

"Мы провели определенный экономический расчет, который подтвердил, что эта дополнительная логистика, возникшая сейчас из-за того, что иногда приходится доставлять продукцию напрямую от производителя к потребителю, а значит, увеличиваются расходы на топливо и затраты на оплату труда водителей, в макроцифре может добавить дополнительные 2,5 % к себестоимости и, соответственно, к цене реализации этой продукции", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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По его словам, этот тренд останется актуальным в течение текущего месяца.

Высоцкий о ценах на продукты

Атаки РФ по складам в Украине: что известно

Ранее Тарас Высоцкий назвал потери складов и объяснил, почему, несмотря на это, системного дефицита продуктов не ожидается. Россия целенаправленно наносит удары по складской инфраструктуре и логистике, связанной с хранением и поставками продуктов питания. В некоторых случаях потери современных хранилищ достигают 90%. Также Высоцкий считает, что ответственность за такие потери должна распределяться между участниками продовольственной цепочки.

Напомним, что в Украине уже недель подряд горят продовольственные склады. А это означает потерю товаров и оборотных средств.