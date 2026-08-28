Кто будет платить за уничтоженные товары: министр о потерях в результате ударов РФ по складам

Россия наносит удары по продовольственной логистике Украины. Высоцкий сообщил о потерях складов и объяснил, почему, несмотря на это, системного дефицита продуктов не ожидается.

Россия целенаправленно наносит удары по складской инфраструктуре и логистике, связанной с хранением и поставками продуктов питания. В некоторых случаях потери современных хранилищ достигают 90%. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, масштабные удары по логистической инфраструктуре не означают, что украинцы останутся без продуктов. Розничные сети и поставщики уже перестраивают свои операционные процессы, чтобы обеспечить стабильные поставки.

"Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется", — отметил Высоцкий.

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Он подчеркнул, что на данный момент нет оснований говорить о системном физическом дефиците основных продуктов питания. В то же время потребители могут сталкиваться с изменениями в ассортименте или временным отсутствием отдельных товаров в конкретных магазинах.

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"Угрозы системного дефицита основных продуктов сегодня нет. Возможны изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров в конкретных магазинах, но продовольственное обеспечение страны сохраняется", — пояснил министр.

Кто будет оплачивать уничтоженные товары

Отдельной проблемой остается вопрос о компенсации за продукцию, уничтоженную в результате российских атак. Высоцкий считает, что ответственность за такие потери должна распределяться между участниками продовольственной цепочки.

"Поставки и реализация продукции — это хозяйственные и договорные отношения между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями. По моему мнению, справедливым подходом в данном случае является паритетное распределение рисков между всеми сторонами", — сказал он.

В то же время, по его мнению, речь идет не обязательно о механическом разделении убытков пополам. Для разных товаров различаются маржинальность, условия сотрудничества и экономический результат.

Поэтому, по словам эксперта, модель распределения убытков целесообразно определять отдельно для каждой товарной категории, учитывая, как распределяется прибыль между участниками цепочки.

По мнению Высоцкого, тот же принцип должен применяться и к дополнительным расходам, возникающим в связи с реорганизацией логистики.

"Механизм должен определяться отдельно для каждой товарной категории и учитывать, как распределяется прибыль между сторонами. Точно так же должны распределяться и дополнительные расходы на новую логистику, которая сейчас фактически перестраивается в режиме реального времени", — отметил министр.

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Параллельно с этим государство разрабатывает системные механизмы страхования военных рисков. Однако до момента их полноценного введения бизнесу придется самостоятельно договариваться о распределении убытков и дополнительных расходов.

Между тем гречка в Украине может подорожать до 85 грн за кг. Согласно максимальному сценарию, озвученному Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, стоимость гречки может вырасти примерно на 15 %. Если такой прогноз оправдается, средняя цена на крупу может превысить 85 грн за килограмм.

Сколько стоит гречка сейчас

По данным "Минфина", основанным на статистике Госстата, средняя потребительская цена на гречку в июле составляла 75,17 грн/кг. При этом за месяц крупа даже немного подешевела — на 1,96%. Текущий мониторинг розничных сетей также пока не свидетельствует о резком подорожании. Средняя цена в магазинах составляет около 74,57 грн за килограмм.

В то же время руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка допускает, что цена на гречку в ближайшее время может подняться выше 85 грн.

"Такая цена вполне возможна, но пока ждем нового урожая", — отметил эксперт.

По его расчетам, если исходить из нынешней официальной средней цены в 75,17 грн и заложенного Минагрополитики максимального подорожания на 15%, получим около 86,45 грн за килограмм.

При этом для преодоления отметки в 85 грн достаточно роста примерно на 13,1%. То есть такой уровень цены действительно соответствует верхней границе прогноза министерства.

Будет ли дефицит

Несмотря на возможное подорожание, проблем с физическим наличием гречки на рынке не прогнозируется. По словам Гопки, в этом году ожидается производство более 80 тысяч тонн гречки. Поэтому предпосылок для системного дефицита крупы нет.

Напомним, что в Украине уже недель подряд горят продовольственные склады. А это означает потерю товаров и оборотных средств.