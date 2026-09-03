Цены на топливо выросли на большинстве АЗС: сколько стоят бензин и дизель 3 сентября

В большинстве сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо. Какова стоимость топлива 3 сентября и почему Сергей Куюн прогнозирует новый рост.

Украинские сети АЗС продолжают корректировать цены на топливо. По состоянию на 3 сентября бензин А-95 в крупнейших сетях стоит от 78,99 до 85,90 грн за литр, а дизель — от 88,99 до 95,90 грн/л. Такой мониторинг цен провел "Главком".

По данным на четверг, средняя стоимость А-95 в представленных сетях составляет около 82,08 грн/л, дизельного топлива — 92,77 грн/л.

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы на АЗС WOG, OKKO и SOCAR. В то же время дешевле заправиться можно на "БРСМ-Нафта" и "Укрнафте".

Сколько стоит топливо 3 сентября

На заправках UPG бензин А-95 стоит 80,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 91,90 грн/л, дизель+ — 93,90 грн/л, А-100 — 88,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л;

OKKO продает А-95 по 84,90 грн/л, А-95+ — по 87,90 грн/л, дизель — 94,90 грн/л, дизель+ — 97,90 грн/л, А-100 — 94,90 грн/л. Автогаз стоит 44,90 грн/л;

На WOG литр А-95 стоит 85,90 грн, А-95+ — 88,90 грн, дизель — 95,90 грн, дизель+ — 98,90 грн, А-100 — 95,90 грн. Автогаз продается по 45,50 грн/л;

KLO продает бензин А-95 по 79,10 грн/л, А-95+ — 81,80 грн/л, дизель — 91,90 грн/л, дизель+ — 94,60 грн/л, А-100 — 89,90 грн/л, А-92 — 77,60 грн/л. Автогаз стоит 43,40 грн/л;

На SOCAR А-95 продают по 84,90 грн/л, А-95+ — по 87,90 грн/л, дизель — 95,90 грн/л, дизель+ — 98,90 грн/л, А-100 — 94,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л;

Цены на UKRNAFTA показывают, что бензин А-95 стоит 79,90 грн/л, А-95+ — 82,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, дизель+ — 91,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л. Автогаз продают по 42,90 грн/л;

на АЗС "БРСМ-Нафта" А-95 стоит 78,99 грн/л, дизель — 88,99 грн/л, а автогаз — 40,99 грн/л.

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Где топливо уже подорожало

По сравнению со 2 сентября сегодня цены выросли в большинстве сетей. Чаще всего цены на бензин разных марок и дизельное топливо повышались на 1 грн/л.

В "БРСМ-Нафта" бензин А-95 подорожал сразу на 2 грн/л, а дизельное топливо — на 1 грн/л. В UPG автомобильный газ подорожал на 50 коп./л. В KLO его цена выросла на 1 грн/л.

"Укрнафта" цены не меняла.

Эксперт прогнозирует очередное повышение цен на топливо

На фоне роста мировых котировок украинские цены на топливо могут продолжить рост. Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, цена на дизельное топливо в Лондоне уже превысила 1400 долларов за тонну, а бензин также существенно подорожал. Эксперт связывает это с новым обострением ситуации в Иране.

"Это уже почти апрельские максимумы, а июльские вообще остались позади", — отметил Куюн.

Ожидаем роста внутренних цен. В настоящее время этот рост в пересчете означает прибавку 4,5–5,0 грн за литр бензина и дизельного топлива (в настоящее время их средняя стоимость составляет 80 и 91 грн/л соответственно). Это может произойти в течение пары недель, если текущие котировки зафиксируются на нынешних уровнях.

По его оценке, нынешний рост мировых котировок может привести к повышению розничных цен в Украине примерно на 4,5–5 грн за литр бензина и дизельного топлива. Если текущие котировки сохранятся, такое подорожание может произойти в течение ближайших нескольких недель.

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В то же время часть сетей уже начала пересматривать цены. "Первые шаги сделаны — вчера и сегодня отдельные сети повысили цены на 1 грн/л", — сообщил эксперт.

По словам Куюна, проблем с наличием топлива пока нет ни в Украине, ни в Европе. Поэтому главным фактором для потребителей остается именно цена.

"Столь воспетые 100 грн/л пока не достигаются, но снова начинают просматриваться", — добавил Куюн.

Напомним, что после атак со стороны РФ цены на продукты в Украине все же могут вырасти. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.