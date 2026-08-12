Цены на бензин и дизтопливо выйдут из затишья, и это не единственное, что произойдет — главные риски осени

Цены на топливо в Украине пока стабилизировались, но это временное затишье продлится всего неделю-две. Эксперты рынка Дмитрий Леушкин и Сергей Куюн назвали основные риски в "высокий" сезон.

На украинском рынке топлива в августе наблюдается временная пауза в росте цен. По словам эксперта рынка Дмитрия Леушкина, стабильность может продлиться неделю-две, однако впоследствии цены снова пойдут вверх. Между тем директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн советует готовиться к худшим сценариям.

Цены на топливо приостановили рост, но лишь временно

"Сейчас была некая пауза на неделю-другую. Рынок немного успокоился. Но это пока ничего не значит", — сказал Лёушкин в эфире "Апострофа".

По его словам, глобальные факторы, влияющие на рынок топлива, никуда не исчезли.

"Проблема с Уросманским проливом осталась прежней. К ней добавился ещё и Баб-эль-Мандебский пролив. Есть ещё проблема в том, что Россия скупает топливо в Европе. Таким образом, эта цена ещё больше растёт. И эти причины никуда не делись", — отметил эксперт.

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"Поэтому, к сожалению, нас ждет рост цен на топливо. Но какое-то время, как сейчас, возможно, неделю-две, у нас будет достаточно стабильная цена. Но потом рост возобновится", — сказал он.

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По словам эксперта, дополнительным фактором по-прежнему является высокий сезон.

"Потому что высокий сезон никто пока не отменял. Уборка урожая продолжается и продлится до сентября, до конца сентября. Это и будет называться высоким сезоном. А цены на топливо в Европе сейчас растут с каждым днем", — добавил Леушкин.

Мобильные АЗС под угрозой FPV-дронов: Леушкин рассказал о законопроекте и альтернативе

Тем временем враг продолжает нападать на бензовозы на дорогах Украины.

Последствия удара со стороны РФ Фото: Скрин видео

"Только что он был жив… Нужно реагировать. Как минимум, устанавливать сетки на юге", — комментирует видео с последствиями очередного удара врага Дмитрий Леушкин.

Он отметил, что на данный момент законопроект о мобильных АЗС пока не стал законом и находится на стадии проработки. По его словам, речь идет о передвижных емкостях с топливом, которые должны быть скрыты от FPV-дронов. Эксперт считает такую идею неудачным решением, поскольку цистерны легко идентифицировать.

Вместо этого он предлагает наладить доставку топлива на обычных автомобилях в канистрах. Еще одним вариантом Левушкин назвал прием заказов через чат-ботов, Viber, Telegram или другие мессенджеры с доставкой топлива на обычных автомобилях по указанному адресу.

"Это, на мой взгляд, безопаснее и практичнее", — сказал эксперт.

Большие и маленькие запасы топлива

А вот директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн обратил внимание на риски, связанные с обеспечением топливом в осенне-зимний период.

"Очень показательным стал июльский "мини-кризис" на рынке топлива. В отличие от весеннего, в течение нескольких "жарких" дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит, и это несмотря на весьма солидные объемы поставок. Сейчас всё в порядке, но относительно дальнейших сценариев возникает масса вопросов", — написал Куюн.

По его словам, главным вопросом для Украины является не цена, а наличие топлива.

"Если говорить кратко, то нужно рассчитывать на худшее (а надеяться, конечно, на лучшее). Вопрос не в том, как и когда договорится США и Иран. Это скорее вопрос цены. Для нас же актуален вопрос наличия топлива. И в осенне-зимний период он может сильно обостриться", — отметил Куюн.

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Он пояснил, что враг постепенно отрезает Украину с юга, что означает сокращение каналов поставок топлива, рост потребления из-за переориентации "морского" экспорта на "колеса", а также увеличение нагрузки и снижение пропускной способности границы для импорта топлива.

"Все это свидетельствует о том, что система становится менее диверсифицированной, что сопряжено с соответствующими рисками — от военных до польских фермеров", — написал Куюн.

Сейчас всё в порядке, но по поводу дальнейших сценариев возникает масса вопросов. Если говорить кратко, то нужно готовиться к худшему (а надеяться, конечно, на лучшее)

По его мнению, Украине нужны запасы топлива, причем децентрализованные. Куюн отметил, что правительство планирует запустить систему минимальных запасов нефтепродуктов силами топливных компаний с 1 октября, однако отрасль выступает против такого подхода.

"Выход один — хранение в подземных хранилищах", — считает Куюн.

В то же время он отметил, что строительство такой инфраструктуры обходится как минимум в два раза дороже, чем наземные резервуары, а создать её в короткие сроки невозможно. По его мнению, на это может уйти полтора-два года.

Куюн также выступает за децентрализованное хранение запасов. По его словам, если каждый импортер построит небольшие хранилища объемом 3–4–5–10 тыс. кубометров, это станет более устойчивой системой.

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Он также подчеркнул необходимость создания запасов у граждан, муниципальных учреждений, государственных организаций и частных компаний. По его мнению, распределение запасов среди потребителей позволит предотвратить ажиотаж и чрезмерную мгновенную нагрузку на систему снабжения в случае кризисной ситуации.

Напомним, накануне в "Rozetka" поразили масштабом убытков . Стоимость распределительного центра крупнейшего украинского маркетплейса, который был разрушен в результате российского удара в ночь на 5 августа, составила 70 млн долларов.