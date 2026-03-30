Новый фронт для Трампа и рост цен на нефть: йеменские хуситы могут перекрыть пролив "Врата слез"

Ормузский пролив не единственная транспортная артерия, которая имеет важное значение для экономики. Теперь под угрозой оказался Баб-эль-Мандебский пролив, который контролируют йеменский хуситы – союзники Ирана.

Сильные ветры, опасные поперечные течения, рифы и отмели сделали Баб-эль-Мандебский пролив одним из самых опасных узких мест для судоходства. "Врата слез" — так переводится это название с арабского — соединяют Суэцкий канал и Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Теперь же торговым судам угрожает новая опасность в лице повстанцев-хуситов, стремящихся присоединиться к войне на Ближнем Востоке, пишет Telegraph.

Баб-эль-Мандебский пролив, или "Врата слез" - который могу перекрыть хуситы Фото: Al Arabiya

28 марта террористическая группировка, известная тем, что удерживает торговые суда в заложниках в Баб-эль-Мандебском районе, обстреливая их ракетами, похвасталась запуском баллистических ракет по Израилю.

Однако вступление в конфликт с базирующимися в Йемене хуситами может оказаться сложным для американских военных, и без того перегруженных планами по обеспечению безопасности Ормузского пролива, защите союзников от воздушных атак, а также ежедневному обнаружению и уничтожению иранских целей.

Бенджамин Фридман, директор по политике вашингтонского аналитического центра Defense Priorities отмечает, что США не смогли нанести достаточно разрушительный удар по хуситам, и сейчас, когда большая часть военно-воздушных сил США задействована для атак на Иран, то и не удастся это сделать.

"Вероятно, можно было бы привлечь военно-морской флот для сопровождения грузовых судов, но даже в этом случае некоторые из них, вероятно, все равно были бы атакованы. Если бы мы попытались осуществлять сопровождение в обоих местах включая Ормузский пролив, это, вероятно, стало бы слишком большой нагрузкой для ресурсов нашего флота без помощи союзников. Вероятно, сделать все это одновременно было бы слишком сложно", - рассказал Фридман.

Он заявил, что это "не просто военная проблема", а "экономическая проблема", поскольку судовладельцы и страховщики вряд ли рискнут проходить через Баб-эль-Мандебский пролив под обстрелом хуситов, даже если вероятность попадания в судно невелика.

Через этот пролив, ширина которого в самом узком месте между Йеменом и Джибути составляет около 30 км, проходит около 12 процентов мировой морской торговли. Между тем, через Суэцкий канал проходит около 10 процентов мировой морской торговли, включая 40 процентов мирового контейнерного трафика.

Однако Рут Пайнс Фельдман, старший научный сотрудник иерусалимского Института Мисгав, заявила, что, по ее мнению, США могут справиться с этой войной на три фронта. Но она не верит, что США пойдут на такие крайние меры, как проведение наземных операций в Йемене.

Йеменские хуситы уже атаковали корабли у своих берегов Фото: Скриншот

"Такой шаг неизбежно отвлечет важнейшее военное и дипломатическое внимание от основных целей, что противоречит явному стремлению Америки стабилизировать регион и двигаться к решительному завершению военной кампании", — сказала она.

По ее мнению, Дональд Трамп по-прежнему будет стремиться создать "широкую коалицию, включая силы НАТО", но не потому что, что у США не хватает ресурсов, а чтобы "послать мощный сигнал о едином фронте против вражеских сил".

В 2024 году Европейский союз начал собственную совместную операцию против хуситов, известную как операция "Аспиды". Торговые суда были защищены военными кораблями, которые сопровождали их в Красном море и Аденском заливе, оберегая от нападений йеменских хуситов.

Любые ракетные обстрелы, произведенные хуситам по кораблям во "Вратах слез" окажут влияние на экономику в международном масштабе.

Ормузский пролив , через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, практически полностью заблокирован для всех судов, кроме кораблей, принадлежащих странам, дружественным иранскому режиму. Теперь саудовский порт Янбу стал новым главным торговым хабом для экспорта нефти. А если хуситы еще больше ограничат судоходство, то дефицит возникнет не только в сырой нефти, но и в нефтепродуктах, которые также экспортируются из Янбу.

Напомним, Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

При этом Дональд Трамп уже рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".