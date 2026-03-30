Новий фронт для Трампа і зростання цін на нафту: єменські хусити можуть перекрити протоку "Врата сліз"

Ормузька протока не єдина транспортна артерія, яка має важливе значення для економіки. Тепер під загрозою опинилася Баб-ель-Мандебська протока, яку контролюють єменські хусити — союзники Ірану.

Сильні вітри, небезпечні поперечні течії, рифи і мілини зробили Баб-ель-Мандебську протоку одним із найнебезпечніших вузьких місць для судноплавства. "Врата сліз" — так перекладається ця назва з арабської — з'єднують Суецький канал і Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном. Тепер же торговим суднам загрожує нова небезпека в особі повстанців-хуситів, які прагнуть приєднатися до війни на Близькому Сході, пише Telegraph.

Баб-ель-Мандебська протока, або "Врата сліз" — яку можуть перекрити хусити

28 березня терористичне угруповання, відоме тим, що утримує торгові судна в заручниках у Баб-ель-Мандебському районі, обстрілюючи їх ракетами, похвалилося запуском балістичних ракет по Ізраїлю.

Однак вступ у конфлікт із хуситами, що базуються в Ємені, може виявитися складним для американських військових, і без того переобтяжених планами щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки, захисту союзників від повітряних атак, а також щоденного виявлення і знищення іранських цілей.

Бенджамін Фрідман, директор з політики вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities, зазначає, що США не змогли завдати достатньо руйнівного удару по хуситах, і зараз, коли більша частина військово-повітряних сил США задіяна для атак на Іран, то й не вдасться це зробити.

"Ймовірно, можна було б залучити військово-морський флот для супроводу вантажних суден, але навіть у цьому випадку деякі з них, імовірно, все одно були б атаковані. Якби ми спробували здійснювати супровід в обох місцях включно з Ормузькою протокою, це, ймовірно, стало б занадто великим навантаженням для ресурсів нашого флоту без допомоги союзників. Ймовірно, зробити все це одночасно було б занадто складно", — розповів Фрідман.

Він заявив, що це "не просто військова проблема", а "економічна проблема", оскільки судновласники і страховики навряд чи ризикнуть проходити через Баб-ель-Мандебську протоку під обстрілом хуситів, навіть якщо ймовірність потрапляння в судно невелика.

Через цю протоку, ширина якої в найвужчому місці між Єменом і Джибуті становить близько 30 км, проходить близько 12 відсотків світової морської торгівлі. Тим часом, через Суецький канал проходить близько 10 відсотків світової морської торгівлі, включно з 40 відсотками світового контейнерного трафіку.

Однак Рут Пайнс Фельдман, старший науковий співробітник єрусалимського Інституту Місгав, заявила, що, на її думку, США можуть впоратися з цією війною на три фронти. Але вона не вірить, що США підуть на такі крайні заходи, як проведення наземних операцій у Ємені.

Єменські хусити вже атакували кораблі біля своїх берегів

"Такий крок неминуче відверне найважливішу військову і дипломатичну увагу від основних цілей, що суперечить явному прагненню Америки стабілізувати регіон і рухатися до рішучого завершення військової кампанії", — сказала вона.

На її думку, Дональд Трамп, як і раніше, прагнутиме створити "широку коаліцію, включно з силами НАТО", але не тому, що у США не вистачає ресурсів, а щоб "послати потужний сигнал про єдиний фронт проти ворожих сил".

У 2024 році Європейський союз розпочав власну спільну операцію проти хуситів, відому як операція "Аспіди". Торгові судна були захищені військовими кораблями, які супроводжували їх у Червоному морі та Аденській затоці, оберігаючи від нападів єменських хуситів.

Будь-які ракетні обстріли, зроблені хуситам по кораблях у "Воротах сліз", вплинуть на економіку в міжнародному масштабі.

Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти, практично повністю заблоковано для всіх суден, окрім кораблів, що належать країнам, дружнім до іранського режиму. Тепер саудівський порт Янбу став новим головним торговим хабом для експорту нафти. А якщо хусити ще більше обмежать судноплавство, то дефіцит виникне не тільки в сирій нафті, а й у нафтопродуктах, які також експортуються з Янбу.

Нагадаємо, Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав та їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

При цьому Дональд Трамп уже розглядає можливість перейменування Ормузької протоки в разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".