Дизель по 105 грн, а бензин по 100: эксперт предупредил, когда в Украине резко подорожает топливо

В Украине уже в ближайшие дни может существенно возрасти стоимость горючего из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с поставкой нефти. По прогнозу специалиста, цена дизельного горючего может достичь 105 грн за литр, а бензина – 100 грн.

Как рассказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире "День.LIVE", ключевыми факторами, толкающими цены вверх, стали нестабильная ситуация вокруг Ирана и блокирование стратегически важных морских проливов на Ближнем Востоке. По его словам, это фактически лишило Украину доступа к дополнительным объемам нефти, которые могли бы помочь сдержать подорожание топлива.

В последнее время мировые котировки на нефть несколько снизились на фоне дипломатических сигналов по урегулированию конфликта с Ираном. Несмотря на это, по словам эксперта, ситуация остается нестабильной, а любое новое обострение может снова спровоцировать рост цен.

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Также в разговоре с журналистами Левшкин обратил внимание на сложности с морской логистикой. По его словам, из-за блокировки ключевых проливов пока невозможно воспользоваться дополнительными нефтяными мощностями, о которых ранее удалось договориться. Именно это, по его оценке, существенно ограничивает возможности закупки дополнительных объемов нефти.

По прогнозу эксперта, если ситуация не изменится, уже примерно через 10 дней дизельное топливо может стоить около 105 грн. за литр, а бензин — 100 грн. В то же время он отметил, что отметка в 100 гривен не только психологически важна для потребителей, но и политически чувствительна для власти.

Он также предположил, что новый Кабинет Министров может попытаться не допустить появления трехзначных цен на стелах автозаправочных станций. По его словам, для этого правительство может прибегнуть к разным механизмам поддержки рынка, в частности ввести дополнительные программы компенсации, снизить налоговую нагрузку или применить топливный демпфер. Однако пока нет никаких гарантий, что подобные решения будут приняты.

"По моему мнению, правительство будет пытаться удержать цену на уровне 99,99 грн за литр. Каким именно образом это сделают — сказать трудно. Однако новый Кабинет Министров только назначили, и вряд ли оно захочет сразу столкнуться с таким резким скачком цен на топливо. Поэтому, думаю, определенные шаги все же будут сделаны", — сказал он.

Напомним, что 29 июля в Украине зафиксировали рекордную цену бензина в мелком опте — 98 грн за литр. Тогда директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн предупреждал, что на АЗС стоимость может превысить 100 грн за литр из-за затрат на логистику, закупку горючего на отдаленных рынках и необходимость обеспечить прибыльность.

Ранее Дмитрий Леушкин предупреждал, что украинские АЗС уже начали сокращать скидки и готовятся повышать цены на топливо. По его прогнозу, бензин и дизель могли подорожать на 8–10 грн за литр из-за резкого роста оптовых цен на нефтепродукты.