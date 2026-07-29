Цены на топливо побили рекорд: эксперт ответил, чего ждать дальше

29 июля был зафиксирован рекорд стоимости бензина в мелком опте, составив 98 грн за литр.

В будущем эта цена может подняться еще больше, учитывая затраты автозаправочных станций и необходимость заработать, объяснил в эфире "Ранок.LIVE" топливный эксперт, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"Если учесть, что АЗС имеет расходов на три гривны минимум, потом она должна заработать три-четыре гривны минимум, так, чтобы норма прибыльности была. Ну вот считайте, это уже больше 100 грн", — констатирует он.

По его словам, рынок сегодня не зацикливается на какой-то цифре вроде 97-98 грн/литр, а ищет ресурсы для того, чтобы было топливо:

"Для нас как выглядит ситуация? Наши традиционные источники поставок не справляются сегодня. Соответственно, нам придется скупать топливо на более удаленных рынках — Германии, возможно, Нидерландов. То есть это далеко, это долго, это дорого. Поэтому я не исключаю, что цена может такой быть".

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Исходя из этого, подчеркивает Куюн, стоимость топлива может меняться и дальше.

"Для потребителей это важно. На рынке никто не зацикливается на этих сакральных цифрах. Главное, чтобы было топливо. Будет оно 110 грн, 120, 150? Ну такая будет рыночная цена", — говорит он.

Напомним, что о дефиците топлива в Европе и напряженной ситуации на Ближнем Востоке эксперты в области топлива сообщали и ранее. Ведь именно эти факторы являются основными причинами роста цен на топливо в Украине.

Ранее также говорилось о новых рисках для рынка топлива в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. Ежедневно российские дроны и ракеты уничтожают украинские АЗС. В частности, появилась информация, что враг уничтожил все заправки на трассе от Харькова до Полтавы. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг эти слухи.