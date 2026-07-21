Цены на бензин и дизельное топливо взлетели: на каких АЗС топливо уже подорожало

Цены на бензин и дизель в Украине начали расти. Сергей Куюн дал неутешительный прогноз для водителей.

На украинских АЗС пересматривают цены на топливо. В Украине начался заметный рост стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка во вторник. Также о массовом повышении цен на АЗС накануне заявил эксперт отрасли Сергей Куюн.

"Результаты на табло. Дальше точно будет", — написал он.

Крупнейшие сети уже повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1–2 грн за литр.

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Согласно обновленным ценникам по состоянию на 21 июля, стоимость топлива в крупнейших сетях выглядит следующим образом:

OKKO: бензин А-95 — 80,90 грн/л, премиум — 83,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, премиум-дизель — 85,90 грн/л, автогаз — 41,90 грн/л.

WOG: бензин А-95 — 81,50 грн/л, премиум — 84,50 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, премиум-дизель — 85,90 грн/л, газ — 41,90 грн/л.

SOCAR: бензин А-95 — 82,90 грн/л, премиум — 86,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, премиум-дизель — 85,90 грн/л, газ — 41,90 грн/л.

Укрнафта: бензин А-95 — 77,90 грн/л, премиум — 80,90 грн/л, дизель — 78,90 грн/л, премиум-дизель — 80,90 грн/л, газ — 38,40 грн/л.

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21 июля на АЗС — новая волна подорожания; Куюн предупредил, что цены будут расти и дальше Фото: Суспільне

Топливо дорожает — причины

Как отметил эксперт, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, нынешнее повышение цен на бензин и дизельное топливо было ожидаемым. По его словам, хотя мировые цены начали расти ещё 7 июля, украинские сети не спешили переписывать ценники.

"Мировой рынок начал расти 7 июля, а на заправках цены стали повышаться через две недели. Это до того, как заговорили о том, что цены быстро растут и где же запасы. Вот они — удерживали цены две недели", — пояснил он.

Иран, Ормузский пролив и дефицит в Европе

В числе основных причин эксперт называет новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

"Первая причина — новое обострение ситуации в Иране и новая блокада Ормуза. Нефть уже стоит 90 долл./баррель (было 72), дизельное топливо — 1200 долл./т (875)", — добавляет Куюн.

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Вторым фактором он называет дефицит нефтепродуктов на европейском рынке: "Поставки нефти на европейские НПЗ сократились. РФ прекратила экспорт дизельного топлива, а параллельно начала "выкупать" бензин на мировом рынке".

По его словам, украинские импортеры уже сталкиваются с трудностями при закупке ресурса. В качестве примера он привел танкер с дизельным топливом, который направлялся в румынскую Констанцу, но по пути изменил маршрут после получения более выгодного предложения от другого покупателя.

Свою роль сыграл и переход на бензин Е10

В качестве отдельного фактора эксперт называет внедрение бензина Е10.

"Оказалось сложно обеспечить такой объем, есть проблемы с логистикой, поэтому на некоторых заправочных колонках мы видим нули напротив бензина А-95", — отметил эксперт.

Что будет с ценами на топливо дальше

По оценке Куюна, нынешнее подорожание может оказаться не последним: "Исходя из текущих оптовых цен, впереди нас ждет повышение цен на дизельное топливо как минимум до 86 грн/л, а бензина А-95 — как минимум до 83 грн/л".

Он также предупреждает, что ситуация может ухудшиться из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сезонно высокого спроса.

"Ослабления напряженности на Ближнем Востоке пока не предвидится. А эта фаза кризиса может оказаться более тяжелой, чем весенняя, поскольку ближайшие два месяца являются пиком сезонного потребления, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире истощены и не успели восстановиться", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в Украине сложилась аномальная ситуация на рынке дизельного топлива. Оптовые цены уже превысили розничные, а запас прочности для сдерживания стоимости топлива на автозаправочных станциях практически исчерпан.