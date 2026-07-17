Цены на АЗС готовятся к скачку: оптовый дизель уже дороже розничного

В Украине планируют повысить цены на дизельное топливо. Эксперт предупредил о скором росте стоимости топлива на АЗС.

В Украине сложилась аномальная ситуация на рынке дизельного топлива. Оптовые цены уже превысили розничные, а запас прочности для сдерживания стоимости топлива на автозаправочных станциях практически исчерпан. Если тенденция сохранится, сети АЗС будут вынуждены повышать цены. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко со ссылкой на данные Сергея Сапегина и НТЦ "Психея".

"Рынок дизельного топлива накануне скачка цен на АЗС. Главным основанием для такого утверждения является инверсионный спред — когда оптовые цены превышают розничные", — сказал эксперт.

По словам Владимира Омельченко, по состоянию на 15 июля средняя оптовая цена на дизельное топливо достигла 76,84 грн за литр, тогда как средняя розничная цена на АЗС составляла 75,83 грн за литр. Таким образом, оптовое топливо уже стоит на 1,01 грн дороже, чем дизель на заправках.

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Расчетный импортный паритет составляет 75,87 грн за литр, что всего на 4 копейки превышает среднюю розничную цену. Это означает, что продавать топливо по нынешним ценам становится экономически невыгодно.

По состоянию на 15 июля средняя оптовая цена дизельного топлива достигла 76,84 грн/л, тогда как средняя розничная цена на АЗС составляла 75,83 грн/л Фото: Владимир Омельченко

За неделю оптовые цены выросли почти на 11 грн

По данным Омельченко, в период с 8 по 15 июля оптовая цена на дизельное топливо подскочила с 65,99 грн до 76,84 грн за литр, или на 10,85 грн (+16,4%).

В то же время средняя розничная цена выросла всего на 39 копеек — с 75,44 грн до 75,83 грн за литр.

В результате маржа между розничной и оптовой ценами сократилась более чем на 10 гривен за литр — с комфортных +9,45 грн до минус 1,01 грн.

Почему дорожает дизельное топливо

Эксперт назвал несколько причин резкого скачка оптовых цен.

Прежде всего речь идет о подорожании дизельного топлива в Европе. За неделю котировки Platts FOB Italy выросли примерно на 22%, в результате чего импортный паритет для Украины увеличился почти на 10 грн за литр.

Дополнительную нагрузку создает рост цен на морскую логистику: ставки фрахта танкеров почти удвоились — с 63 тыс. до более чем 112 тыс. долларов в сутки.

Еще одним фактором стал дефицит предложения. Морской экспорт дизельного топлива из России в июне сократился на 39%, а ожидаемое увеличение поставок из Китая потребует времени.

Кроме того, на рынок повлияло ослабление гривны по отношению к доллару и евро, что привело к удорожанию импорта топлива.

Какие АЗС первыми поднимут цены

По мнению Омельченко, первыми отреагируют сети-дискаунтеры.

По его оценке, АЗС из нижнего ценового сегмента сейчас продают дизельное топливо примерно на 3,3 грн дешевле, чем составляет импортный паритет, поэтому именно они могут быстрее всего пересмотреть цены.

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В то же время премиальные сети пока обладают определенным запасом прочности, ведь средняя стоимость дизельного топлива в них примерно на 3 грн выше импортного паритета. В связи с этим рост цен в этом сегменте, вероятно, будет более постепенным.

Водителям следует приготовиться

Владимир Омельченко напомнил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в начале марта, когда отрицательный спред между оптовыми и розничными ценами привел к значительному подорожанию топлива на АЗС.

В то же время на этот раз развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро сети распродадут запасы топлива, закупленного по более низким ценам.

По прогнозу эксперта, рост цен на дизельное топливо практически неизбежен, однако он будет происходить неравномерно — различные сети будут корректировать ценники в зависимости от своих запасов и ценовой политики.

Напомним, АЗС уже начали сокращать скидки и готовятся повысить цены не только на дизельное топливо, но и на бензин. По прогнозу эксперта рынка Дмитрия Леушкина, топливо может подорожать на 8–10 грн за литр.