Цены на топливо в Украине могут вырасти до 90 грн за литр: эксперт назвал основные причины

В Украине уже в ближайшие дни может начаться новая волна подорожания топлива. Если прогнозы оправдаются, бензин и дизельное топливо подорожают на 10–12 гривен за литр, а на некоторых АЗС их стоимость может приблизиться к 90 гривен.

Как пояснил эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии изданию "УНИАН", первые изменения цен на украинских автозаправочных станциях могут стать заметными уже на следующей неделе.

По словам эксперта, резкого скачка цен не прогнозируется. Подорожание будет происходить постепенно — операторы АЗС могут повышать цены на одну-две гривны в течение нескольких недель. Первые изменения возможны уже в ближайшие выходные или в начале следующей недели.

Главной причиной такого развития событий Леушкин называет обострение конфликта на Ближнем Востоке. Он пояснил, что после атаки Ирана были повреждены два танкера, которые перевозили нефть по альтернативному маршруту из Объединенных Арабских Эмиратов в Оманский залив. Именно этот маршрут позволял поддерживать поставки сырья даже в условиях ограничений судоходства через Ормузский пролив.

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По мнению эксперта, наибольшую проблему создает не само перекрытие Ормузского пролива, а прекращение работы альтернативного маршрута, который обеспечивал транспортировку значительных объемов нефти. Это, по его словам, существенно влияет на мировой рынок и подталкивает цены вверх.

"То, что Ормузский пролив перекрыт, — не такая уж страшная новость, ведь он то открывается, то перекрывается. А вот то, что закрыли эту лазейку, благодаря которой перевозили нефть в довольно значительных объемах, — это очень плохо", — сказал эксперт.

Дополнительное давление на рынок создает и сезонный рост спроса. Например, сейчас продолжается период уборки урожая, когда аграрный сектор потребляет значительно больше дизельного топлива, чем во время весенней посевной, и из-за этого спрос на нефтепродукты традиционно резко растет.

Кроме того, Леушкин отметил, что больше всего дорожает именно дизельное топливо. По его словам, цена на газойл уже существенно выросла, хотя стоимость самой нефти еще не достигла максимальных значений. Если такая тенденция сохранится, литр бензина и дизельного топлива может стоить около 90 гривен.

Эксперт также отметил, что в настоящее время участники рынка ожидают решения государственной компании "Укрнафта". Именно её ценовая политика, по его словам, станет ориентиром для других сетей АЗС. Если государственный оператор повысит цены, частные компании могут оперативно последовать его примеру.

"Сейчас все ждут реакции „Укрнафты“. Непонятно, кто даст „Укрнафте“ указание, как ей поступать. Именно в этот момент, пока все ждут, что будет делать „Укрнафта“, нет тех, кто отдаст ей указание. С учетом позиции "Укрнафты" все будут выстраивать свою политику", — пояснил он.

В то же время Лёушкин считает, что в настоящее время у государства нет достаточных механизмов, чтобы сдержать рост цен на топливо с помощью товарных интервенций. Именно поэтому дальнейшая ситуация на украинском топливном рынке в значительной степени будет зависеть от развития событий на мировом нефтяном рынке.

1 июля Фокус сообщал, что на всех АЗС Украины начали продавать бензин стандарта Е10 с добавлением до 10 % биоэтанола. Эксперт Сергей Куюн заверил, что это практически не повлияет на цены, ведь себестоимость топлива вырастет лишь на 50–70 копеек за литр.

В целом, по оценке энергетического эксперта Юрия Корольчука, бензин и дизельное топливо в Украине должны стоить значительно дешевле — около 65–70 гривен за литр. По его мнению, нынешние цены остаются завышенными из-за спекулятивных факторов, хотя рынок уже должен был перейти к снижению стоимости топлива.