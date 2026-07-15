Ціни на пальне в Україні можуть зрости до 90 грн за літр: експерт назвав основні причини

В Україні вже найближчими днями може розпочатися нова хвиля подорожчання пального. Якщо прогнози справдяться, бензин і дизель додадуть у ціні 10–12 гривень за літр, а на окремих АЗС їхня вартість може наблизитися до 90 гривень.

Як пояснив паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі виданню "УНІАН", перші зміни цін на українських автозаправних станціях можуть стати помітними вже наступного тижня.

За словами експерта, різкого стрибка вартості не прогнозується. Подорожчання відбуватиметься поступово — оператори АЗС можуть піднімати ціни на одну-дві гривні протягом кількох тижнів. Перші зміни можливі вже найближчими вихідними або на початку наступного тижня.

Головною причиною такого розвитку подій Льоушкін називає загострення конфлікту на Близькому Сході. Він пояснив, що після атаки Ірану були пошкоджені два танкери, які перевозили нафту альтернативним маршрутом з Об'єднаних Арабських Еміратів до Оманської затоки. Саме цей шлях допомагав підтримувати поставки сировини навіть за обмежень судноплавства через Ормузьку протоку.

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На думку експерта, найбільшу проблему створює не саме перекриття Ормузької протоки, а припинення роботи альтернативного маршруту, який забезпечував транспортування значних обсягів нафти. Це, за його словами, суттєво впливає на світовий ринок і підштовхує ціни вгору.

"Те, що Ормузька протока перекрита, то не дуже це страшна новина, бо вона то відкривається, то перекривається. А ось те, що цю шпарину закрили, завдяки якій перевозили нафту досить немаленькими обсягами – дуже погано", — сказав фахівець.

Додатковий тиск на ринок створює й сезонне збільшення попиту. До прикладу, зараз триває період жнив, коли аграрний сектор споживає значно більше дизельного пального, ніж під час весняної посівної, і через це попит на нафтопродукти традиційно різко зростає.

Крім того, Льоушкін зазначив, що найбільше дорожчає саме дизельне пальне. За його словами, газойль уже суттєво зріс у ціні, хоча вартість самої нафти ще не досягла максимальних значень. Якщо така тенденція збережеться, літр бензину та дизеля може коштувати близько 90 гривень.

Експерт також звернув увагу, що зараз учасники ринку очікують на рішення державної компанії "Укрнафта". Саме її цінова політика, за його словами, стане орієнтиром для інших мереж АЗС. Якщо державний оператор підвищить ціни, приватні компанії можуть оперативно зробити те саме.

"Зараз всі чекають реакцію "Укрнафти". Не зрозуміло хто дасть команду "Укрнафті" як себе поводити. Саме у цей час, поки всі чекають, що буде робити "Укрнафта", немає тих, хто їй віддасть команду. З огляду на "Укрнафту" будуть всі вибудовувати свою політику", — пояснив він.

Водночас Льоушкін вважає, що наразі держава не має достатніх механізмів, щоб стримати подорожчання пального за допомогою товарних інтервенцій. Саме тому подальша ситуація на українському паливному ринку значною мірою залежатиме від розвитку подій на світовому нафтовому ринку.

1 липня Фокус писав, що на всіх АЗС України почали продавати бензин стандарту Е10 із додаванням до 10% біоетанолу. Експерт Сергій Куюн запевнив, що це майже не вплине на ціни, адже собівартість пального зростає лише на 50–70 копійок за літр.

Загалом, бензин і дизель в Україні, за оцінкою енергетичного експерта Юрія Корольчука, мали б коштувати значно дешевше — близько 65–70 гривень за літр. На його думку, нинішні ціни залишаються завищеними через спекулятивні чинники, хоча ринок уже мав перейти до зниження вартості пального.