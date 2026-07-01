Бензин Е10 запровадили по всій Україні: що буде з автомобілями та цінами з 1 липня

З 1 липня на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10, який передбачає додавання до 10% біоетанолу. Очікується, що це не призведе до суттєвого зростання цін на пальне.

Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна.

За його словами, перехід на Е10 є частиною гармонізації українського паливного ринку з європейськими стандартами. При цьому на АЗС залишаться звичні марки бензину, зокрема А-95, але зі зміненим складом.

За оцінками експерта, додавання біоетанолу збільшує закупівельну вартість пального приблизно на 15–25 доларів за тонну, або на 50–70 копійок за літр.

“Це настільки незначне подорожчання, що споживач його просто не відчує. Ніхто не буде піднімати ціни через 50–70 копійок”, — зазначив Куюн.

Водночас він наголосив, що основними чинниками, які впливають на ціни, залишаються світові ціни на нафту, курс валют і логістика.

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Експерт також заявив, що бензин Е10 є безпечним для всіх типів автомобілів, зокрема й для старіших моделей. За його словами, у деяких випадках можуть знадобитися лише мінімальні технічні корекції паливної системи, але критичних ризиків немає.

Перехід на Е10 також уніфікує український паливний ринок із європейським, що дозволить постачати однакові партії пального без виготовлення окремих сумішей для України.

“У нас скоро не буде можливості порівнювати, тому що весь бензин буде тільки таким”, — пояснив Куюн.

Говорячи про подальшу ситуацію на ринку, експерт прогнозує відносну стабільність із можливим зниженням вартості бензину в довгостроковій перспективі.

“Я вважаю, що в довгостроковій перспективі бензин теж піде вниз, і це відчуватиметься на заправках”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що дизельне пальне в Україні має потенціал для подальшого здешевлення. За його словами, дизель уже подешевшав більш ніж на 12 грн за літр від пікових значень, тоді як бензин знижувався значно повільніше через особливості ціноутворення, запаси пального, закупленого за вищими цінами, та низьку маржу операторів АЗС. Водночас експерт наголошував, що на кінцеву вартість також впливають логістика, наслідки війни та світова кон'юнктура ринку.

Раніше енергетичний експерт Юрій Корольчук заявляв, що бензин і дизельне пальне в Україні мали б коштувати 65–70 грн за літр. За його словами, нинішні ціни залишаються завищеними через спекулятивні чинники, хоча вже є передумови для їхнього зниження. Водночас експерт зазначав, що частину потенційного здешевлення нівелювала девальвація гривні.