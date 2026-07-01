Бензин Е10 ввели по всей Украине: что будет с автомобилями и ценами с 1 июля

С 1 июля на всех автозаправочных станциях Украины вступил в силу новый стандарт бензина Е10, предусматривающий добавление до 10 % биоэтанола. Ожидается, что это не приведет к существенному росту цен на топливо.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина.

По его словам, переход на Е10 является частью гармонизации украинского топливного рынка с европейскими стандартами. При этом на АЗС останутся привычные марки бензина, в частности А-95, но с измененным составом.

По оценкам эксперта, добавление биоэтанола увеличивает закупочную стоимость топлива примерно на 15–25 долларов за тонну, или на 50–70 копеек за литр.

"Это настолько незначительное подорожание, что потребитель его просто не почувствует. Никто не станет повышать цены из-за 50–70 копеек", — отметил Куюн.

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В то же время он подчеркнул, что основными факторами, влияющими на цены, остаются мировые цены на нефть, валютный курс и логистика.

Эксперт также заявил, что бензин Е10 безопасен для всех типов автомобилей, в том числе и для старых моделей. По его словам, в некоторых случаях могут потребоваться лишь минимальные технические корректировки топливной системы, но критических рисков нет.

Переход на Е10 также унифицирует украинский рынок топлива с европейским, что позволит поставлять одинаковые партии топлива без необходимости изготовления отдельных смесей для Украины.

"У нас скоро не будет возможности сравнивать, потому что весь бензин будет только таким", — пояснил Куюн.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации на рынке, эксперт прогнозирует относительную стабильность с возможным снижением цен на бензин в долгосрочной перспективе.

"Я считаю, что в долгосрочной перспективе цены на бензин тоже пойдут вниз, и это будет ощущаться на заправках", — подытожил он.

Напомним, ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что дизельное топливо в Украине имеет потенциал для дальнейшего удешевления. По его словам, дизельное топливо уже подешевело более чем на 12 грн за литр по сравнению с пиковыми значениями, тогда как бензин снижался значительно медленнее из-за особенностей ценообразования, запасов топлива, закупленного по более высоким ценам, и низкой маржи операторов АЗС. В то же время эксперт подчеркнул, что на конечную стоимость также влияют логистика, последствия войны и мировая конъюнктура рынка.

Ранее энергетический эксперт Юрий Корольчук заявлял, что бензин и дизельное топливо в Украине должны стоить 65–70 грн за литр. По его словам, нынешние цены остаются завышенными из-за спекулятивных факторов, хотя уже есть предпосылки для их снижения. В то же время эксперт отмечал, что часть потенциального удешевления нивелировала девальвация гривны.