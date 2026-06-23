Цены на топливо: эксперт рассказал, сколько на самом деле должны стоить сейчас бензин и дизель

Бензин и дизельное топливо в Украине должны подешеветь. По оценке энергетического эксперта Юрия Корольчука, справедливая цена на топливо уже сейчас должна составлять 65–70 грн за литр.

Об этом эксперт заявил в интервью шоу "Суперпозиция".

По его словам, нынешние цены остаются завышенными из-за спекулятивных факторов, хотя тенденция к снижению уже должна проявляться.

"Цена уже сейчас, с учетом всех последствий спекуляций, которые, к сожалению, сохраняются, должна снижаться", — отметил эксперт.

Корольчук пояснил, что часть потенциального снижения цен уже была нивелирована девальвацией гривны. По его словам, из-за этого украинцы не увидят снижения примерно на 5 грн за литр, однако цены всё равно могут вернуться к уровню января с учётом этой корректировки.

Эксперт привел пример: при нынешней средней стоимости около 80 грн за литр дизельного топлива и 74 грн за литр бензина реальная средняя цена дизельного топлива уже должна была бы составлять около 70 грн. Для отдельных потребителей она могла бы быть даже на уровне 66–67 грн в зависимости от сети и условий продажи.

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По словам Корольчука, бензин также должен стоить в пределах 65–70 грн за литр с учетом акцизов, затрат на производство и доставку топлива. Он подчеркнул, что такая цена, по его мнению, должна была бы действовать уже сейчас.

Ранее энергетический эксперт и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил о введении в Украине нового стандарта бензина Е10 с содержанием биоэтанола от 7% и более. Он также рассказал, каких изменений следует ожидать украинским водителям после перехода на новое топливо.

Стоит отметить, что в последние дни цены на топливо в Украине постепенно снижаются, несмотря на введение нового стандарта бензина.