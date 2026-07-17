Ціни на АЗС готуються до стрибка: гуртовий дизель уже дорожчий за роздрібний

Дизпаливо в Україні готується додати в ціні. Експерт попередив про швидке зростання вартості пального на АЗС.

В Україні склалася аномальна ситуація на ринку дизельного пального. Гуртові ціни вже перевищили роздрібні, а запас міцності для стримування вартості пального на автозаправних станціях практично вичерпано. Якщо тенденція збережеться, мережі АЗС будуть змушені підвищувати ціни. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко із посиланням на дані Сергія Сапегіна та НТЦ "Психея".

"Ринок дизпалива напередодні цінового стрибка на АЗС. Головною підставою так говорити є інверсійний спред — коли гуртові ціни вищі роздрібних", — сказав експерт.

За словами Володимира Омельченка, станом на 15 липня середня гуртова ціна дизельного пального сягнула 76,84 грн за літр, тоді як середня роздрібна на АЗС становила 75,83 грн за літр. Так, гуртове пальне вже коштує на 1,01 грн дорожче, ніж дизель на заправках.

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Розрахунковий імпортний паритет становить 75,87 грн за літр, що лише на 4 копійки перевищує середню роздрібну ціну. Це означає, що продавати пальне за нинішніми цінами стає економічно невигідно.

Станом на 15 липня середня гуртова ціна дизпалива досягла 76,84 грн/л, тоді як середня роздрібна на АЗС становила 75,83 грн/л Фото: Володимир Омельченко

За тиждень гуртові ціни зросли майже на 11 грн

За даними Омельченка, в період 8-15 липня гуртова ціна дизпалива підскочила з 65,99 грн до 76,84 грн за літр, або на 10,85 грн (+16,4%).

Водночас середня роздрібна ціна збільшилася лише на 39 копійок — із 75,44 грн до 75,83 грн за літр.

У результаті маржа між роздрібом і гуртом скоротилася більш ніж на 10 гривень за літр — із комфортних +9,45 грн до мінус 1,01 грн.

Чому дорожчає дизпаливо

Експерт назвав кілька причин різкого стрибка гуртових цін.

Насамперед йдеться про подорожчання дизельного пального в Європі. За тиждень котирування Platts FOB Italy зросли приблизно на 22%, через що імпортний паритет для України збільшився майже на 10 грн за літр.

Додатковий тиск створює подорожчання морської логістики: ставки фрахту танкерів майже подвоїлися — із 63 тис. до понад 112 тис. доларів на добу.

Ще одним фактором став дефіцит пропозиції. Морський експорт дизельного пального з Росії у червні скоротився на 39%, а очікуване збільшення поставок із Китаю потребує часу.

Також на ринок вплинуло послаблення гривні до долара та євро, що зробило імпорт пального дорожчим.

Які АЗС піднімуть ціни першими

На думку Омельченка, першими реагуватимуть мережі-дискаунтери.

За його оцінкою, заправки з нижчим ціновим сегментом зараз продають дизпаливо приблизно на 3,3 грн дешевше, ніж становить імпортний паритет, тому саме вони можуть найшвидше переглянути ціни.

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Натомість преміальні мережі поки мають певний запас міцності, адже середня вартість дизеля в них приблизно на 3 грн вища за імпортний паритет. Через це підвищення цін у цьому сегменті, ймовірно, буде більш поступовим.

Водіям приготуватися

Володимир Омельченко нагадав, що схожа ситуація вже спостерігалася на початку березня, коли негативний спред між гуртовими та роздрібними цінами завершився суттєвим подорожчанням пального на АЗС.

Водночас цього разу розвиток подій залежатиме від того, наскільки швидко мережі розпродадуть запаси пального, закупленого за нижчими цінами.

За прогнозом експерта, підвищення цін на дизельне пальне є практично неминучим, однак відбуватиметься нерівномірно — різні мережі переписуватимуть цінники залежно від своїх запасів та цінової політики.

Нагадаємо, АЗС вже почали скорочувати знижки і готуються підвищувати ціни не лише на дизель, а й бензин. За прогнозом експерта ринку Дмитра Льоушкіна, пальне може здорожчати на 8-10 грн за літр.