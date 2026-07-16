"Наступне — піднімати стели": експерт прогнозує різке зростання цін на АЗС

АЗС почали скорочувати знижки і готуються підвищувати ціни на бензин і дизель. За прогнозом експерта ринку Дмитра Льоушкіна, пальне може здорожчати на 8-10 грн за літр.

Ціни на бензин в Україні можуть зрости на 8-10 грн за літр через різке здорожчання нафтопродуктів в оптовому сегменті. Операторам АЗС уже невигідно продавати пальне за нинішніми цінами, тому вони почали скорочувати знижки. Наступним кроком стане підвищення цін на стелах, прогнозує паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

Оптові ціни вже випередили роздріб

За словами Льоушкіна, ситуація на ринку змінилася настільки, що закуповувати пальне в опті стало дорожче, ніж купувати його на автозаправних станціях.

"Зворотний процес. Ціни в опті злетіли так сильно, що вигідніше купувати налив з АЗС", — повідомив він.

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Нас чекає зростання цін на АЗС. Знижки вже ріжуть, наступне — піднімати стели. Зростання буде досить відчутним

Експерт зазначає, що оператори вже почали реагувати на зміну ринкової ситуації.

"Зараз всі оператори активно ріжуть знижки. З дня на день ціни на стелах теж почнуть рухатись вгору."

На скільки можуть зрости ціни

За оцінкою Льоушкіна, стрибок цін буде відчутним: "Ціни можуть зрости на 8-10 грн за літр, і це ще не межа. Нас чекає зростання цін на АЗС. Знижки вже ріжуть, наступне — піднімати стели".

Він наголосив, що підвищення вартості пального буде поступовим, однак українські водії відчують його вже найближчим часом.

Баб-ель-Мандебська протока Фото ілюстративне Фото: marinetraffic.com.

Чи загрожує ринку перекриття Баб-ель-Мандебської протоки

Окремо експерт прокоментував повідомлення про можливе перекриття Баб-ель-Мандебської протоки біля узбережжя Ємену, через яку проходить значна частина світових морських перевезень.

На думку Льоушкіна, такий сценарій є малоймовірним. Він називає одразу кілька причин: стратегічне значення маршруту для Китаю, обмежені можливості єменських хуситів та присутність американського флоту в регіоні.

"Я не вірю в реальне перекриття протоки в Червоне море", — висловився Льоушкін.

Навіть у разі цього різкого дефіциту нафти на світовому ринку, за словами експерта, не буде.

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"Перекриття Баб-ель-Мандебської протоки не спричинить зменшення пропозиції нафти на світовому ринку. Воно тимчасово посіє паніку, ускладнить логістику і переорієнтує постачання, але це короткостроковий ефект", — запевняє експерт.

Водночас Льоушкін попереджає, що наслідки для світової економіки можуть бути відчутними через порушення логістичних маршрутів між Азією, Близьким Сходом та Європою.

За його словами, це здатне сповільнити світову економіку, однак у перспективі навіть може призвести до зниження попиту на нафту та падіння її вартості.

Нагадаємо, раніше енергоексперт Юрій Корольчук зазначав, що справедлива ціна на пальне мала б становити 65-70 грн за літр.