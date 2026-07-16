"Следующий шаг — поднимать стелы": эксперт прогнозирует резкий рост цен на АЗС

АЗС начали сокращать скидки и готовятся повысить цены на бензин и дизельное топливо. По прогнозу эксперта рынка Дмитрия Леушкина, топливо может подорожать на 8–10 грн за литр.

Цены на бензин в Украине могут вырасти на 8–10 грн за литр из-за резкого подорожания нефтепродуктов в оптовом сегменте. Операторам АЗС уже невыгодно продавать топливо по нынешним ценам, поэтому они начали сокращать скидки. Следующим шагом станет повышение цен на заправочных стойках, прогнозирует эксперт топливного рынка , основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Оптовые цены уже превысили розничные

По словам Лёушкина, ситуация на рынке изменилась настолько, что закупать топливо оптом стало дороже, чем покупать его на автозаправочных станциях.

"Обратный процесс. Цены на оптовом рынке взлетели настолько, что выгоднее покупать налив на АЗС", — сообщил он.

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Нас ждет рост цен на АЗС. Скидки уже сокращают, следующим шагом станет повышение цен. Рост будет довольно заметным

Эксперт отмечает, что операторы уже начали реагировать на изменение рыночной ситуации.

"Сейчас все операторы активно сокращают скидки. Со дня на день цены на стеллажах тоже начнут расти".

Насколько могут вырасти цены

По оценке Леушкина, скачок цен будет ощутимым: "Цены могут вырасти на 8–10 грн за литр, и это еще не предел. Нас ждет рост цен на АЗС. Скидки уже сокращают, следующим шагом будет повышение цен".

Он подчеркнул, что рост цен на топливо будет постепенным, однако украинские водители почувствуют его уже в ближайшее время.

Баб-эль-Мандебский пролив. Фото иллюстративное Фото: marinetraffic.com.

Угрожает ли рынку перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Кроме того, эксперт прокомментировал сообщение о возможном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок.

По мнению Леушкина, такой сценарий маловероятен. Он называет сразу несколько причин: стратегическое значение маршрута для Китая, ограниченные возможности йеменских хуситов и присутствие американского флота в регионе.

"Я не верю в реальное перекрытие пролива в Красное море", — заявил Лёушкин.

Даже в случае такого резкого дефицита нефти на мировом рынке, по словам эксперта, его не будет.

Важно

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"Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива не приведет к сокращению предложения нефти на мировом рынке. Это временно вызовет панику, усложнит логистику и приведет к переориентации поставок, но это краткосрочный эффект", — уверяет эксперт.

В то же время Лёушкин предупреждает, что последствия для мировой экономики могут быть ощутимыми из-за нарушения логистических маршрутов между Азией, Ближним Востоком и Европой.

По его словам, это может привести к замедлению роста мировой экономики, однако в перспективе даже может вызвать снижение спроса на нефть и падение её цены.

Напомним, ранее энергоэксперт Юрий Корольчук отмечал, что справедливая цена на топливо должна составлять 65–70 грн за литр.