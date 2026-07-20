Эскалация на полную: США планируют возобновить масштабные боевые действия против Ирана — WP

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Тегерана. Причинами для таких действий являются срыв соглашения и недавняя гибель американских военнослужащих в результате ударов со стороны Ирана.

Последние заявления главы государства отражают настроения в Белом доме, где всё чаще склоняются к такому сценарию. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам неназванного американского чиновника, с которым пообщались журналисты, США готовятся к расширению масштабов военной кампании, а Пентагон уже наращивает численность боевой авиации в регионе.

Собеседник СМИ при этом предупреждает, что возможности для дальнейшей эскалации существенно ограничены из-за сокращения запасов средств ПВО. Дополнительным препятствием становятся трудности с переброской новых подразделений и самолетов в зону конфликта из-за уже имеющихся боевых повреждений техники.

Відео дня

"Наших ресурсов не хватает для того, чтобы обеспечить безопасное проведение операций, и мне кажется, что в Белом доме этого не осознают", — отметил чиновник.

По мнению военных аналитиков, ситуация с истощением запасов боеприпасов и ракет — не единственная в этом контексте. Эксперты отмечают, что США пока не готовы к потенциальной наземной операции в Иране, однако Трамп ещё на прошлой неделе отказался исключать такую возможность.

Ранее Фокус сообщал о том, как США готовят масштабную атаку на Иран. Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Израиль о переброске нескольких десятков самолетов-заправщиков в ближневосточный регион.

Впоследствии стало известно, что США нанесли новые удары по Ирану. Авиаудары по ряду объектов начались в полночь 19 июля по киевскому времени на территории Ирана в качестве "ответных мер" за гибель двух американских солдат.