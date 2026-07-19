В ответ на гибель двух военнослужащих: США нанесли новые удары по Ирану (фото)

США нанесли новые удары по территории Ирана в качестве "ответных мер" за гибель двух американских солдат. Авиаудары по ряду объектов начались в полночь 19 июля по киевскому времени.

Центральное командование армии США сообщает, что причиной нанесения ударов по иранской территории являются действия Тегерана в связи с ударами по судам в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

"Удары призваны ещё больше ослабить способность Ирана создавать угрозу для коммерческого судоходства в Ормузском проливе и оперативно наказать силы Корпуса стражей исламской революции, которые прошлой ночью атаковали американских военнослужащих в Иордании", — говорится в заявлении.

Сообщение Центрального командования армии США об атаках на Иран Фото: Центральное командование США (CENTCOM)

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что США нанесли удар вблизи Сирика на юге Ирана. Там также отмечают, что о жертвах или повреждениях инфраструктуры пока не сообщалось.

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Агентство Reuters добавляет, что Центральное командование подтвердило гибель двух военнослужащих в пятницу, а третий американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Это заявление позволяет подсчитать, что с начала действий США против Ирана число погибших американских военных с начала войны возросло до 16, тогда как более 420 военных получили ранения.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Иран в нужный момент обостряет конфликт с США в интересах РФ. Экономист Виталий Шапран убежден, что Иран помогает своему союзнику — России — с тех пор, как у Москвы возникли финансовые проблемы.

Впоследствии стало известно, что США готовят масштабную атаку против Ирана. Инсайдеры утверждают, что речь может идти об атаках, значительно более масштабных, чем нынешние.