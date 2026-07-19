У відповідь на загибель двох військових: США завдали нових ударів по Ірану (фото)

США завдали нових ударів по території Ірану в якості "відплати" за загибель двох американських солдат. Авіаудари по низці об'єктів розпочалися опівночі 19 липня за київським часом.

Центральне командування армії США повідомляє, що причиною нанесення ударів по іранській території є дії Тегерана через удари по суднах в Ормузькій протоці. Про це йдетсья в заяві відомства в Facebook.

"Удари покликані ще більше послабити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці та швидко покарати сили Корпусу вартових ісламської революції, які минулої ночі атакували американських військовослужбовців в Йорданії", — йдеться в заяві.

Повідомлення Центрального командування армії США про атаки на Іран Фото: Центральне командування США (CENTCOM)

Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що США завдали удару поблизу Сіріка на півдні Ірану. Там додають, що про жертв чи пошкодження інфраструктури поки не повідомлялося.

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Видання Reuters додає, що Центральне командування підтвердило загибель двох військових сталася в п'ятницю, а третій американський військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Ця заява дозволяє підрахувати, що з початку дій США проти Ірану кількість загиблих американських військових від початку війни зросла до 16, тоді як понад 420 військових — отримали поранення.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран у потрібний момент загострює війну зi США на користь РФ. Економіст Віталій Шапран переконаний, що Іран допомагає своїй союзниці Росії, як тільки у Москви виникли фінансові проблеми.

Згодом стало відомо, що США готують масштабну атаку проти Ірану. Інсайдери говорять, що мова може йти про значно масштабніший за нинішні атаки.