Адміністрація президента США Дональда Трампа проінформувала Ізраїль про перекидання в країну ще кількох десятків літаків-заправників. Такі дії відбуваються на тлі можливого розширення операції проти Ірану.

За інформацією журналістів, ситуація загострилася після вівторкового засідання в Ситуаційній кімнаті, де президенту представили низку нових військових сценаріїв. Про це пише Axios з посиланнями на три джерела серед посадовців у Вашингтоні та Єрусалимі.

Інсайдери говорять, що мова може йти про значно масштабніший за нинішні атаки. Серед варіантів, що лежать на столі Трампа, це — авіаудари по енергетичній інфраструктурі Ірану (зокрема по електростанціях) та повторні атаки на іранські ядерні об'єкти з метою знищити глибоко заховані запаси збагаченого урану.

Остаточного рішення Трамп поки не ухвалив, однак він налаштований піти на ескалацію з тим розрахунком, аби завдати Ірану значної шкоди. Розрахунок полягає в тому, щоби змусити Тегеран відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.

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Американські та ізраїльські чиновники допускають, що наказ про розширення операції може пролунати вже в найближчі дні. Наразі США тримають близько 30 літаків-заправників в аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва та приблизно стільки ж — на авіабазі Рамон на півдні Ізраїлю.

За словами ізраїльських посадовців, у найближчі дні очікується прибуття ще кількох десятків машин, що фактично відновить чисельність авіапарку до рівня, який фіксували на початку війни. Американські військові свідомо обирають саме Бен-Гуріон базовим аеропортом, бо інші авіабази регіону вважаються більш вразливими для іранських ударів і менш безпечними для американської техніки.

Однак присутність такої кількості заправників США уже перетворилася на політичну проблему всередині Ізраїлю. На тлі відкриття повітряного простору, коли ізраїльтяни масово вирушають у літні відпустки, додаткові військові літаки спричиняють закриття аеропорту, що може вдарити по рейтингах коаліції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на прийдешніх виборах у Кнессет через три місяці.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран атакував танкери в Ормузькій протоці. В ОАЕ заявили, що один моряк загинув у результаті влучання іранських ракет у нафтові танкери.

Згодом стало відомо, як Іран у потрібний момент загострює війну зi США на користь РФ. Економіст Віталій Шапран переконаний, що Іран допомагає своїй союзниці Росії, як тільки у Москви виникли фінансові проблеми.