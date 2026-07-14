Іран атакував танкери в Ормузькій протоці: поранено українських моряків

В ОАЕ заявили, що один моряк загинув у результаті влучання іранських ракет у нафтові танкери. А вісім осіб отримали поранення, серед них — українці.

Іран завдав удару крилатими ракетами по танкерах "Момбаса" та "Аль-Бахія" у південній частині протоки, у територіальних водах Оману. Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтвердило, що один член екіпажу з Індії загинув, пише Reuters.

З восьми поранених четверо отримали серйозні травми. Шестеро поранених — громадяни Індії, а двоє — громадяни України, повідомило міністерство. Наскільки серйозно поранені українці — невідомо.

В результаті нападу обом танкерам було завдано матеріальної шкоди після того, як на борту спалахнули пожежі. Міністерство заявило, що пожежі взято під контроль.

Іранська Революційна гвардія вже заявила, що два "супертанкери, які вчинили правопорушення", були уражені та виведені з ладу в протоці.

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У заяві Ірану не було вказано назви суден, а також не уточнювалося, чи йдеться про ті самі танкери, про які йшлося у заяві міністерства ОАЕ.

Іранці заявили, що танкери проігнорували попередження, вимкнули навігаційні системи та спробували пройти "замінованим маршрутом".

Представники Корпусу вартових ісламської революції заявили, що США "підбурюють судна до використання незаконного маршруту" і що співпраця з "ворогом-агресором" призведе до збитків, затримок у відкритті протоки та глобальної енергетичної кризи.

Також Іран завдав удару по американській військовій базі в Бахрейні, заявивши, що було знищено радар управління повітряним рухом П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні, систему раннього попередження C-RAM, паливні резервуари та центр управління безпілотними катерами. А потім пообіцяли продовжувати атаки.

Тим часом Дональд Трамп надіслав Конгресу США офіційне повідомлення про відновлення бойових дій проти Ірану 7 липня. Його адміністрація розглядає цей лист як відкриття нового 60-денного періоду для використання збройних сил у регіоні без схвалення Конгресу.

Через війну в Ірані під загрозою скасування опинилися етапи "Формули-1", які планували провести в Бахрейні.