Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе: ранены украинские моряки

В ОАЭ заявили, что один моряк погиб в результате попадания иранских ракет в нефтяные танкеры. А восемь человек получили ранения, среди них украинцы.

Иран атаковал танкеры "Момбаса" и "Аль-Бахия" в южной части пролива, в территориальных водах Омана крылатыми ракетами. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что один член экипажа из Индии погиб, пишет Reuters.

Из восьми раненых четверо получили серьезные травмы. Шестеро раненых — граждане Индии, а двое — граждане Украины, сообщило министерство. Насколько серьезно ранены украинцы – неизвестно.

В результате нападения обоим танкерам был нанесен материальный ущерб после того, как на борту вспыхнули пожары. Министерство заявило, что пожары взяты под контроль.

Иранская Революционная гвардия уже заявила, что два "супертанкера, совершивших правонарушение", были поражены и выведены из строя в проливе.

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В заявлении Ирана не были указаны названия судов, а также не уточнялось, идет ли речь о тех же танкерах, о которых говорилось в заявлении министерства ОАЭ.

Иранцы заявили, что танкеры проигнорировали предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пройти по "заминированному маршруту".

Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что США "подстрекают суда к использованию незаконного маршрута" и что сотрудничество с "врагом-агрессором" приведет к ущербу, задержкам в открытии пролива и глобальному энергетическому кризису.

Также Иран атаковал американскую военную базу в Бахрейне, заявив, что поразили радар управления воздушным движением Пятого флота ВМС США в Бахрейне, систему раннего предупреждения C-RAM, топливные резервуары и центр управления беспилотными катерами. А потом пообещали продолжать атаки.

Тем временем Дональд Трамп направил Конгрессу США официальное уведомление о возобновлении боевых действий против Ирана 7 июля. Его администрация рассматривает это письмо как открытие нового 60-дневного окна для использования вооруженных сил в регионе без одобрения Конгресса.

Из-за войны в Иране под угрозой срыва оказались этапы "Формулы-1", которые планировали провести в Бахрейне.