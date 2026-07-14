Формула-1 под угрозой срыва из-за возобновления бомбардировок со стороны США и Ирана

"Формула-1" оказалась под угрозой срыва минимального количества этапов из-за возобновления американскими военными бомбардировок объектов в Иране.

Чемпионат должен провести как минимум 22 этапа, иначе команды и Liberty Media могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. Об этом сообщило издание Motorsport.

В СМИ сообщается, что "Формула-1" планировала вернуть этап в Сахире, который, согласно календарю, должен был состояться между Гран-при Сингапура и Азербайджана. Однако после нового обмена ударами в ходе войны на Ближнем Востоке этот этап был исключён из соревнований.

Теперь руководство "Формулы-1" должно в срочном порядке найти решение. При этом вариант проведения двух гонок на одной трассе исключается.

Издание отмечает, что проведение как минимум 22 этапов соревнований — обязательное условие проведения соревнований. Если же этого не произойдет, команды могут столкнуться с серьезными штрафами со стороны партнеров-спонсоров. Liberty Media, в свою очередь, может нарушить телевизионные контракты, в которых прописаны соответствующие требования.

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке ставит под вопрос не только проведение этапа соревнований в Бахрейне. Неизвестно также, что будет с Гран-при Катара и Абу-Даби, которые должны состояться в конце осени и в начале зимы.

"С трудностями сталкивается не только престижная категория, но и более низшие серии, следующие за "Формулой-1", такие как "Формула-2" и "Формула-3", — пишет издание.

Отмечается, что в настоящее время ситуация остается довольно сложной, а ближайшие несколько дней должны стать решающими для урегулирования проблемы. Окончательное решение руководство должно принять не раньше, чем состоится этап в Зандворте, запланированный на период с 21 по 23 августа.

Напомним, 13 июля издание The New York Times сообщило, что США официально возобновили войну против Ирана.

Кроме того, накануне США нанесли новую серию ударов по объектам в Иране.