США официально возобновили войну против Ирана: Трамп обратился к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий против Ирана после ударов американских военных 7 июля. Кроме того, стало известно о возобновлении морской блокады иранских портов.

Как пишет издание The New York Times, президент США Дональд Трамп направил руководству Конгресса официальное письмо, в котором сообщил о возобновлении боевых действий в Иране. Документ был отправлен в пятницу, 10 июля, а его содержание стало известно журналистам в понедельник.

В письме глава Белого дома отметил, что 7 июля американские военные нанесли "оборонительные удары" по целям на территории Ирана. Таким образом, администрация США впервые официально подтвердила начало нового этапа военной операции.

Одновременно Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Кроме того, он заявил о намерении ввести 20-процентный сбор на товары, перевозимые через Ормузский пролив — один из важнейших морских путей мира, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

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Заявление президента вновь подняло вопрос о пределах его полномочий в качестве главнокомандующего. В Конгрессе уже неоднократно заявляли, что продолжение военной кампании требует одобрения законодателей. Обе палаты ранее поддержали решение, обязывающее президента либо прекратить боевые действия, либо получить отдельное разрешение на их продолжение.

Впрочем, в Белом доме придерживаются иной позиции. Администрация Трампа считает, что президент обладает достаточными конституционными полномочиями для проведения военных операций без дополнительного решения Конгресса, поскольку он является верховным главнокомандующим Вооруженными силами США.

Между тем Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за американские военные операции на Ближнем Востоке, сообщило, что морская блокада Ирана будет возобновлена во вторник вечером.

В командовании пояснили, что американские войска будут осуществлять контроль над судами, следующими в иранские порты или выходящими из них. В то же время военные заверили, что судоходство в регионе останется открытым для кораблей, не нарушающих условий введенной блокады.

Напомним, что 13 июля президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать новую серию ударов по Ирану. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на действия Тегерана в Ормузском проливе, а иранские СМИ сообщили о взрывах сразу в нескольких городах вблизи стратегически важной морской артерии.

До этого администрация Дональда Трампа выдвинула Ирану 24-часовой ультиматум с требованием официально подтвердить, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, и прекратить атаки на гражданские и торговые суда. В Вашингтоне предупредили, что в случае отказа Тегеран столкнётся с "последствиями".

Однако, несмотря на угрозы, Иран в ночь на 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства. В Тегеране заявили, что военные открыли огонь по одному из судов, которое якобы проигнорировало их требования.