США дали Тегерану сутки: администрация Трампа обещает "последствия" в случае невыполнения, подробности

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана официального заявления о признании Ормузского пролива свободным для судоходства. У Тегерана есть 24 часа на выполнение ультиматума, в противном случае ему грозят последствия.

Это требование было передано Ирану как напрямую, так и через региональных посредников, а в случае отказа — его ждут "последствия". Об этом сообщили трое американских чиновников во время брифинга для прессы, сообщает Axios.

"Мы хотим, чтобы они публично заявили о прекращении обстрелов судов и явно или хотя бы косвенно признали, что ошиблись. Сейчас мы над этим работаем. Мы ожидаем, что иранцы заявят… что каждый канал в проливе будет открыт и бесплатен для прохода", — сказал один из чиновников, добавив, что ожидают заявления от Ирана после субботней встречи в Омане.

СМИ отмечают, что пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что субботний визит в Оман будет посвящён именно Ормузскому проливу и морской безопасности. Тегеран сообщает, что якобы взял на себя четкую ответственность за налаживание нормального судоходства и "решительно выполняет это обязательство, консультируясь и сотрудничая с Оманом в соответствии с соглашением".

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"По словам одного из американских чиновников, иранцы сами обратились к администрации после двух дней столкновений в начале недели, стремясь возобновить переговоры. "Они сказали нам: „Мы наделали дел, мы ошиблись. Давайте продолжим разговор", — утверждает представитель США.

По данным инсайдера, в настоящее время внутри иранского режима продолжается борьба по поводу выполнения меморандума и дальнейших шагов в переговорах с администрацией Трампа. По словам третьего чиновника, если Тегеран не отреагирует на их позицию, то для них "это будет не самый лучший день".

В то же время инсайдеры отмечают, что США и Иран добились прогресса в вопросе ядерной сделки благодаря трём неделям прямых и косвенных переговоров. Сам Трамп предоставил переговорщикам пространство и время для заключения соглашения, "но не так уж много пространства и времени", а на случай отсутствия соглашения — "уже готовятся альтернативные планы".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Иран планирует убить президента США Трампа. Сам глава Белого дома заявляет, что ему известно о планах Тегерана по его ликвидации.

Впоследствии стало известно, что Иран приступил к восстановлению ядерных объектов после ударов США. Последние спутниковые снимки свидетельствуют о вероятном начале соответствующих работ.