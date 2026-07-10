В тайном режиме: Иран приступил к восстановлению ядерных объектов после ударов США — СМИ (фото)

После ударов, нанесённых США и Израилем, руководство Ирана прилагает усилия для возобновления работы собственной ядерной программы. Последние спутниковые снимки свидетельствуют о вероятном начале соответствующих работ.

На снимках, полученных из космоса, видно наличие тяжелой техники вблизи ранее пораженных объектов, которые считаются связанными с ядерной программой Ирана. Об этом сообщает CNN.

Журналисты утверждают, что получили ряд спутниковых снимков от компании Vantor. На них были запечатлены несколько территорий, на которых, по имеющимся данным, велись работы в рамках иранской ядерной программы.

На снимках от 7 июля, сделанных вблизи села Парчин, где виден характерный облик подземного объекта, заметно присутствие людей и техники вблизи периметра объекта. Аналогичная ситуация наблюдается на трёх других территориях, на которых, вероятно, находятся мощности для производства или обогащения урана.

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На снимке видна тяжелая техника вблизи ядерного объекта недалеко от города Натанз Фото: скриншот/CNN

Подобная ситуация наблюдается вблизи объектов, связанных с ядерным комплексом в Натанзе. Там на спутниковых снимках замечено большое количество грузовиков, въезжающих в подземное хранилище, расположенное в горах.

Журналисты отмечают, что такая активность иранских властей свидетельствует о нарушении ранее согласованных с США условий ещё до того, как Дональд Трамп объявил, что декларация "утратила силу", а США начали новую серию ударов. В ранее подписанном меморандуме говорилось о том, что Тегеран был обязан не пытаться разрабатывать или приобретать ядерное оружие.

Ранее Фокус сообщал о том, как Вашингтон нанес удары по Ирану из-за нарушения соглашения. Американские военные бомбардировали ряд объектов в Иране, обвинив Тегеран в несоблюдении правил прекращения огня.

Впоследствии стало известно, что США нанесли серию ударов по целям в Иране. Атака была нанесена по объектам в Бандар-Аббасе, Сирике, Чабахаре, на острове Лаван и в других районах вдоль южного побережья Ирана вблизи Ормузского пролива.