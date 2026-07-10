В таємному режимі: Іран почав відбудовувати ядерні об'єкти після ударів США — ЗМІ (фото)

Після завданих ударів США й Ізраїлем керівництво Ірану докладає зусилля для відновлення роботи власної ядерної програми. Останні супутникові знімки свідчать про ймовірний початок відповідних робіт.

За отриманими знімками з космосу помітна присутність важкої техніки поблизу раніше уражених об'єктів, які вважаються дотичними до ядерної програми Ірану. Про це повідомляє CNN.

Журналісти стверджують, що отримали низку знімків із супутників від компанії Vantor. На них були зображені кілька територій, на яких за повідомленнями проводилися роботи щодо іранської ядерної програми.

У знімках від 7 липня поблизу села Парчин, де видно характерний вид підземного об'єкта, є присутність людей та техніки поблизу периметру об'єкта. Схожа ситуація є з трьома іншими територіями, на яких ймовірно є причетні потужності для виробництва чи збагачення урану.

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На знімка хвидно важку техніку поблизу ядерного об'єкта біля міста Натанз Фото: скриншот/CNN

Схожа ситуація є поблизу об'єктів, які стосуються ядерного комплексу в Натанзі. Там на супутникових знімках помічена велика кількість вантажівок, які в'їжджають до підземного сховища у гори.

Журналісти констатують, що така активність влади Ірану свідчить про порушення погоджених раніше умов зі США ще до оголошення Дональдом Трампом про те, що декларація "втратила чинність", а США почали повторну кампанію ударів. У раніше підписаному меморандумі йшла мова про те, що Тегеран був зобов’язаний не намагатися розробляти чи здобувати ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Вашингтон розпочав удари по Ірану через порушення угоди. Американські військові бомбардували низку об'єктів в Ірані, звинувативши Тегеран у недотриманні правил припинення вогню.

Згодом стало відомо, що США здійснили серію ударів по цілях в Ірані. Атака відбулася на об'єкти в Бандар-Аббасі, Сіріку, Чабахарі, на острові Лаван та в інших районах уздовж південного узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки.